Festività natalizie: modifiche orari presidi ospedalieri Apuane e Lunigiana

Altre notizie brevi

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:44

A trent'anni dall'accaduto Fabrizio Ghironi decide di raccontare la sua storia, il naufragio avvenuto nel 1989 di fronte la costa di La Spezia. Questo triste accadimento, che è costato la vita a due compagni di viaggio, ha profondamente colpito la comunità di Mulazzo e dopo tanti anni Fabrizio dopo aver raccolto e...

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:40

"Dotazione pubblica dei mezzi di soccorso, auto sanitaria pubblica, dipendenti del servizio sanitario nazionale, con la presenza di un soccorritore avanzato e presenza in tutti gli organismi di controllo, valutazione e formazione di tutti gli attori del servizio di emergenza urgenza, compresi gli infermieri: un risultato affatto scontato, al quale...

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:13

Con la delibera di Giunta n.1581 del 16 dicembre u.s. infatti, la Regione Toscana ha approvato la nascita del corSo di “Gestione delle acque e risanamento ambientale”, in arrivo già dal prossimo anno scolastico 2020 – 2021.

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:11

Nausicaa Spa è pronta ad assumere un altro impiegato a tempo indeterminato. La multiservizi del Comune di Carrara, infatti, nei mesi scorsi ha già pubblicato sei bandi per: 4 farmacisti, 2 impiegati, un addetto informatico, 3 operatori cimiteriali, 6 educatori, 3 operatori socio-assistenziali e 13 operatori ecologici.

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:10

Nausicaa Spa informa che, in occasione delle festività natalizie, gli uffici amministrativi di viale Zaccagna 18/a, rimarranno chiusi martedì 24, venerdì 27 e martedì 31 dicembre 2019. Saranno regolarmente attivi i servizi operativi aziendali. Contemporaneamente l'azienda ricorda che è stato potenziato il servizio di spazzamento nel periodo natalizio: fino a...

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:08

In occasione delle festività natalizie, è stata disposta la chiusura al pubblico degli uffici comunali per l’intera giornata di venerdì 27 dicembre e per i pomeriggi di martedì 24 e martedì 31 dicembre.

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:08

Il maltempo del week end con le piogge battenti e il vento incessante hanno dato il colpo di grazia ad un settore, quello agricolo, già duramente provato da una serie di eventi meteo imprevisti ed estremi che si sono susseguiti durante tutto l'anno.

domenica, 22 dicembre 2019, 18:44

Permangono le condizioni di instabilità climatica su gran parte della Toscana, anche se la situazione sta volgendo al miglioramento.La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, Soup, ha emesso un nuovo avviso meteo.Codice arancione per mareggiate sulla costa, dalla Versilia a Piombino con l'interessamento del litorale pisano, della costa livornese e delle isole dell'Arcipelago.

domenica, 22 dicembre 2019, 11:00

Dieci titoli,dieci brevi racconti: su Parco Nazionale e Riserva Mab Unesco dell'Appennino;sui due versanti ed eccellenze da scoprire e da non perdere,dai Gessi Triassici ai Borghi di Lunigiana; su "Sciare dagli anni '60", trekking nel Parco e bici nel Parco; tra Emilia e Toscana e tra Nord e Sud.

sabato, 21 dicembre 2019, 19:46

Lunedì 23 dicembre, con orario autunno-inverno, quindi alle 15,30, torna a Marina di Massa la "Passeggiata della salute" con ritrovo all'entrata del parco dei conigli lato Frigido. La passeggiata si realizza con la partecipazione della sezione di Massa dei veterani dello sport e della sezione provinciale della Lilt, partecipate tutti, approfittate...