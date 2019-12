La Fondazione dà il via al censimento delle associazioni e degli enti della provincia di Massa Carrara

venerdì, 20 dicembre 2019, 18:47

È disponibile sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara la modulistica per le richieste di contributi valide per il prossimo anno che potranno essere presentate dal 1 gennaio al 15 marzo 2020. La modulistica è stata rivisitata ed integrata con una sezione dedicata all’iniziativa Attiviamoci. Censimento delle Associazioni e degli Enti della Provincia di Massa Carrara

Per iniziare il 2020 con uno spirito rinnovato, la Fondazione intende avviare un percorso di confronto e condivisione con tutte quelle Associazioni e quegli Enti che da tempo sono attivi sul nostro territorio. Una realtà questa vivace sia intellettualmente che culturalmente e che rappresenta una vera e propria ricchezza capace di dare risposte concrete ai bisogni della collettività.

La Carta delle Fondazioni incentiva l’attività di ascolto delle comunità nelle quali le Fondazioni stesse sono radicate, vedendo nell’interazione tra le diverse realtà un elemento fondamentale per la programmazione dell’attività erogativa e quindi anche per le decisioni strategiche da attuare.



Con l’iniziativa Attiviamoci, lo scopo della Fondazione è creare una banca dati di tutti i soggetti che operano nella Provincia di Massa Carrara, con particolare riferimento alle tipologie di Enti ed Associazioni che hanno la possibilità di richiedere un contributo e che la stessa riforma del Terzo Settore individua come patrimonio non solo da riorganizzare ma anche da valorizzare.

L’obiettivo finale che la nostra Fondazione vuole raggiugere è la creazione di una rete di collaborazioni per una progettualità più ampia e condivisa, capace di dar vita a proposte/risposte concrete per il nostro territorio.



Chiediamo quindi alle Associazioni ed agli Enti interessati di accogliere positivamente questa iniziativa, che consentirà loro di partecipare attivamente alla realizzazione di questo nuovo progetto.



Coloro i quali presenteranno la domanda di contributo 2020 aderiranno automaticamente all’iniziativa con la compilazione e la sottoscrizione della scheda riportata nella specifica sezione Attiviamoci che è parte integrante della modulistica. La sua mancata compilazione comporterà l’esclusione della richiesta dall’istruttoria prevista per l’eventuale concessione di contributo.

Coloro i quali non presenteranno domanda di contributo potranno comunque aderire al censimento compilando e sottoscrivendo la specifica modulistica (scaricabile dal sito www.fondazionecrcarrara.com) da inviare al seguente indirizzo email info@fondazionecrccarrara.com o consegnare presso la segreteria della Fondazione dal 7 gennaio al 15 marzo 2020.