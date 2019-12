La notizia è fresca: un nuovo indirizzo scolastico per l’Istituto di Istruzione Superiore Professionale Pacinotti Belmesseri

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:13

Con la delibera di Giunta n.1581 del 16 dicembre u.s. infatti, la Regione Toscana ha approvato la nascita del corSo di “Gestione delle acque e risanamento ambientale”, in arrivo già dal prossimo anno scolastico 2020 – 2021. Una notizia molto attesa e in cui molti speravano, che provvederà ad ampliare le opportunità formative del territorio, ma soprattutto a dare vita a figure professionali in grado di interagire con la propria stessa realtà, con le sue necessità, i problemi e le criticità da porre nel presente per poter migliorare il futuro.

Il progetto della creazione di un indirizzo ad hoc sulla gestione delle acque, a disposizione in pochi e selezionatissimi Istituti in Italia, deriva dalla consapevolezza del ruolo sempre più fondamentale che le professioni legate alla gestione e salvaguardia del patrimonio idrico, nonché alla prevenzione di disastri ambientali, hanno assunto in questi anni. Un indirizzo che avrà come scopo quello di formare operatori esperti nella gestione e coordinazione di interventi riguardanti le risorse idriche e le relative infrastrutture, con riferimento all’unitarietà del bacino idrografico.

Quante volte sentiamo parlare di dissesto idrogeologico, di regimazione delle acque, di interventi sui bacini o sull’alveo dei fiumi? Quanto volte abbiamo imparato a conoscere e decifrare questi termini per comprendere i rischi a cui andiamo incontro ogni giorno in un’urbanizzazione sempre più coatta e capillare che poco tiene conto delle esigenze della natura?

In un territorio come il nostro, ricco di corsi d’acqua, di natura verde e rigogliosa, oggi più che mai è arrivato il momento di conoscere, approfondire, programmare l’azione dell’uomo con forze fresche, in grado di andare incontro alle esigenze del domani.

E il corso “Gestione delle acque e risanamento ambientale” si porrà proprio questo come obiettivo. Senza dimenticare la collaborazione e la gestione della manutenzione delle sorgenti, dei corsi d’acqua, dei laghi, per imparare a conoscere tecniche di controllo delle reti, impianti civili ed industriali.

Un bel regalo di Natale per il neo-nato Istituto Superiore Pacinotti-Belmesseri, ma anche per tutti i futuri studenti lunigianesi e delle aree limitrofe che, da settembre, avranno una possibilità in più di fronte a sé.

L'auspicio è che la nuova prospettiva, frutto di una attenta analisi delle ipotesi di occupabilità nel panorama future delle occupazioni frutto delle evidenti esigenze del terzo millennio.







Al via dunque dal prossimo 7 gennaio con le iscrizioni per l’a.s. 2020-2021.