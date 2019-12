Martinelli su Gaia: «In assemblea dei soci il dibattito sull’azienda speciale»

martedì, 17 dicembre 2019, 14:00

Sarà discussa in occasione della prossima assemblea dei soci di Gaia Spa la proposta del Movimento5Stelle di Carrara di trasformare la società in azienda speciale. L’appuntamento arriva a seguito di un lungo percorso, avviato addirittura nel marzo del 2013: Matteo Martinelli, allora capogruppo del Movimento5Stelle nei banchi dell’opposizione del consiglio comunale, già membro del comitato nazionale per il referendum sull’acqua pubblica del 2011, presentò la prima mozione al riguardo con cui, richiamando tra le altre cose proprio il referendum «per l’abrogazione dell’art. 23 bis (dodici commi) della Legge n. 133/2008, relativo alla privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica, in cui rientrano i servizi pubblici locali a cominciare dal servizio idrico» invitava l’allora sindaco «a farsi promotore verso gli altri comuni azionisti e verso il CDA di Gaia Spa di un’iniziativa volta a intraprendere un percorso di ripubblicizzazione di Gaia Spa in una azienda speciale consortile di diritto pubblico strutturata in modo da garantire maggiori criteri di solidarietà nella gestione del servizio idrico integrato, nonché massima trasparenza, partecipazione, e controllo, compatibilmente con l’autonomia aziendale, da parte dei cittadini utenti, dei lavoratori e dei rappresentanti dell’associazionismo». La mozione fu respinta dalla maggioranza dell’epoca.

A novembre 2018 l’attuale capogruppo del Movimento 5Stelle, Daniele del Nero, aveva riportato l’argomento all’attenzione del consiglio comunale, con una mozione che riprendeva quella del suo predecessore, ovvero la richiesta di trasformazione di Gaia Spa in azienda speciale, questa volta approvata dal consiglio comunale a maggioranza pentastellata.

Sulla scia di questo mandato il vicesindaco, ha dunque provveduto ad avviare un percorso all’interno della società: lo scorso aprile, Martinelli ha sottoposto alla commissione per il controllo analogo di Gaia, da lui presieduta, la richiesta di trasformazione in azienda speciale approvata dal consiglio comunale di Carrara e quella, del tutto affine, arrivata nel frattempo anche dall’assise di Massa, compiendo così «il primo atto concreto per la ri-pubblicizzazione del servizio. Stiamo parlando di un percorso vero – aveva commentato il vicesindaco - che è già stato intrapreso in altre città come dimostra l’esempio di Napoli. Per il Movimento5Stelle l’acqua pubblica è una priorità, è una delle nostre cinque stelle».

A fine luglio è stato di nuovo il consiglio comunale di Carrara, con la delibera n. 77 a sollecitare il Sindaco e la Giunta «a richiedere, entro tre mesi, al Consiglio di Amministrazione di GAIA la convocazione di un’assemblea per discutere di un percorso per superare GAIA S.p.A verso un’azienda di diritto pubblico, secondo i crismi deliberati da questo Consiglio Comunale».

Un mandato adempiuto di lì a poco dallo stesso vicesindaco: a settembre di quest’anno, Martinelli ha scritto a Vincenzo Colle, presidente del Consiglio di Amministrazione di Gaia Spa chiedendogli «la convocazione di un’assemblea per discutere di un percorso per superare GAIA S.p.A verso un’azienda di diritto pubblico» e invitandolo «a fornire ai soci azionisti, come già richiesto nella precedente assemblea, un approfondimento circa le criticità/opportunità sulla trasformazione di GAIA S.p.A. in azienda di diritto pubblico e a convocare un’assemblea per discutere in merito».

Nei giorni scorsi la risposta dei vertici della società, che ha confermato l’inserimento della questione nell’ordine del giorno della prossima assemblea dei soci di Gaia Spa: «Sono soddisfatto – ha dichiarato Martinelli – Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro portato avanti in questi anni, avviato da banchi dell’opposizione e proseguito una volta diventati maggioranza. Siamo perfettamente consci che il modello dell’azienda speciale presenta alcune criticità, ma sono altrettanto fiducioso che il dibattito aperto potrebbe spingere il legislatore ad apportare delle modifiche alla normativa delle aziende speciali per renderle più compatibili a realtà come la nostra».