Meteo, codice arancione per vento e mareggiate sulla costa e sulle isole

Altre notizie brevi

domenica, 22 dicembre 2019, 11:00

Dieci titoli,dieci brevi racconti: su Parco Nazionale e Riserva Mab Unesco dell'Appennino;sui due versanti ed eccellenze da scoprire e da non perdere,dai Gessi Triassici ai Borghi di Lunigiana; su "Sciare dagli anni '60", trekking nel Parco e bici nel Parco; tra Emilia e Toscana e tra Nord e Sud.

sabato, 21 dicembre 2019, 19:46

Lunedì 23 dicembre, con orario autunno-inverno, quindi alle 15,30, torna a Marina di Massa la "Passeggiata della salute" con ritrovo all'entrata del parco dei conigli lato Frigido. La passeggiata si realizza con la partecipazione della sezione di Massa dei veterani dello sport e della sezione provinciale della Lilt, partecipate tutti, approfittate...

sabato, 21 dicembre 2019, 15:31

Proseguono le condizioni di instabilità che porteranno, nella notte fra sabato 21 e domenica 22 dicembre ad un rapido peggioramento della situazione meteo, dopo una breve schiarita nel pomeriggio di oggi, sabato 21, quando sono ancora previste precipitazioni sparse e intermittenti ma in attenuazione.Durante la notte sono attese piogge diffuse e temporali sparsi.

sabato, 21 dicembre 2019, 15:26

Davide Ronchieri vice segretario Pd Massa: "Porto i saluti a nome del PD di Massa agli amici di Azione. La formazione di Calenda nasce da una separazione e le separazioni portano sempre una quota di disagio in chi le vive.

sabato, 21 dicembre 2019, 15:20

I Socialisti si ritroveranno Lunedì 23 dicembre alle 17 per un brindisi con il tradizionale scambio di auguri di buone feste nella sede della Federazione provinciale di Massa Carrara in Via Campo d'Appio.L'invito, come sempre, è esteso a tutti gli elettori e simpatizzanti del PSI.

sabato, 21 dicembre 2019, 15:19

Al lavoro da venerdì gli uomini del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord che proseguono lo stretto monitoraggio dei corsi d’acqua del territorio. Piogge intense e continue da venerdì su tutto il nord della Toscana dove era stata diramata l’allerta meteo arancione (che corrisponde al secondo livello di guardia su...

sabato, 21 dicembre 2019, 12:32

Un piano operativo per gestire al meglio la circolazione ferroviaria in caso di criticità legate alle condizioni meteo avverse, in particolare a situazioni di neve e gelo.

sabato, 21 dicembre 2019, 12:30

Il maltempo che in queste ore ha imperversato in gran parte della regione e, in particolare, nel sud della Toscana, ha fatto crollare un pezzo della statale Cassia, tra Abbadia San Salvatore e Radicofani (Siena), in Maremma.

sabato, 21 dicembre 2019, 10:28

"Il Pd della Toscana esprime soddisfazione per il percorso intrapreso per l'affidamento unico dei servizi dei rifiuti a Retiambiente entro ottobre 2020 da parte dell'assemblea dell'Ato costa. Un obiettivo al quale come Pd abbiamo lavorato nei mesi scorsi per ricomporre una situazione in cui le visioni erano discordanti.

sabato, 21 dicembre 2019, 09:28

Domenica 22 dicembre presso il Palasport di Forte Dei Marmi, Aics Comitato Provinciale Massa Carrara in collaborazione con il Comune di forte dei Marmi organizza l’evento di beneficenza e sport, arrivato alla nona edizione, Un cuore per la solidarietà 2019, spettacolo di ballo, pattinaggio artistico e sport di vari generi.