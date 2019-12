Nausicaa, uffici chiusi il 24, 27 e 31 dicembre. Potenziato il servizio di spazzamento

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:10

Nausicaa Spa informa che, in occasione delle festività natalizie, gli uffici amministrativi di viale Zaccagna 18/a, rimarranno chiusi martedì 24, venerdì 27 e martedì 31 dicembre 2019. Saranno regolarmente attivi i servizi operativi aziendali. Contemporaneamente l'azienda ricorda che è stato potenziato il servizio di spazzamento nel periodo natalizio: fino a sabato 11 gennaio 2020, ogni pomeriggio per 3 ore cinque addetti si prenderanno cura della città, non solo nelle aree più frequentate durante le festività ma anche in quelle più periferiche.