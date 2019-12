Scelta del medico di famiglia anche nelle farmacie di Nausicaa

Altre notizie brevi

domenica, 29 dicembre 2019, 20:49

Ecco la programmazione prevista al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 31 dicembre 2019 all'8 gennaio 2020.

venerdì, 27 dicembre 2019, 18:36

Lunedì 30 dicembre, con orario autunno-inverno, quindi alle ore 15,30, torna la Passeggiata della salute con ritrovo all'entrata del parco dei conigli lato Frigido. La passeggiata si realizza con la partecipazione della sezione di Massa dei veterani dello sport e della sezione provinciale della Lilt, partecipate tutti, approfittate dell' organizzazione pro loco per...

martedì, 24 dicembre 2019, 16:29

Cresce la quantità e la qualità della manutenzione dei corsi d’acqua, resta fermo (come ormai da molti anni a questa parte) il contributo di bonifica richiesto ai consorziati.

martedì, 24 dicembre 2019, 15:57

Dopo la nota di Gaia Spa del 24/12/2019 avente oggetto "Richiesta emissione Revoca Ordinanza Cautelativa" con la quale si trasmettono gli esiti dei campionamenti di controllo effettuati in data 23/12/19 e in data odierna, considerato che in questa nota si comunica che i parametri sono rientrati nella norma, è stata...

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:44

A trent'anni dall'accaduto Fabrizio Ghironi decide di raccontare la sua storia, il naufragio avvenuto nel 1989 di fronte la costa di La Spezia. Questo triste accadimento, che è costato la vita a due compagni di viaggio, ha profondamente colpito la comunità di Mulazzo e dopo tanti anni Fabrizio dopo aver raccolto e...

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:40

"Dotazione pubblica dei mezzi di soccorso, auto sanitaria pubblica, dipendenti del servizio sanitario nazionale, con la presenza di un soccorritore avanzato e presenza in tutti gli organismi di controllo, valutazione e formazione di tutti gli attori del servizio di emergenza urgenza, compresi gli infermieri: un risultato affatto scontato, al quale...

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:13

Con la delibera di Giunta n.1581 del 16 dicembre u.s. infatti, la Regione Toscana ha approvato la nascita del corSo di “Gestione delle acque e risanamento ambientale”, in arrivo già dal prossimo anno scolastico 2020 – 2021.

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:11

Nausicaa Spa è pronta ad assumere un altro impiegato a tempo indeterminato. La multiservizi del Comune di Carrara, infatti, nei mesi scorsi ha già pubblicato sei bandi per: 4 farmacisti, 2 impiegati, un addetto informatico, 3 operatori cimiteriali, 6 educatori, 3 operatori socio-assistenziali e 13 operatori ecologici.

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:10

Nausicaa Spa informa che, in occasione delle festività natalizie, gli uffici amministrativi di viale Zaccagna 18/a, rimarranno chiusi martedì 24, venerdì 27 e martedì 31 dicembre 2019. Saranno regolarmente attivi i servizi operativi aziendali. Contemporaneamente l'azienda ricorda che è stato potenziato il servizio di spazzamento nel periodo natalizio: fino a...

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:09

I servizi al pubblico dei presidi ospedalieri della Zona distretto Apuane e della Zona distretto Lunigiana modificheranno il proprio orario di apertura al pubblico in occasione delle festività natalizie. Ecco di seguito le principali variazioni.