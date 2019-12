SEE, cambiano le regole

martedì, 31 dicembre 2020, 18:04

Le attestazioni ISEE rilasciate a partire dal 1° Gennaio 2020 avranno validità fino al 31 Dicembre dello stesso anno e non più fino al 15 Gennaio dell'anno successivo; sono queste le novità in vigore. Ad avvertire della novità è il CAF FENAPI precisando che sia il patrimonio che i redditi richiesti per la dichiarazione ISEE 2020 sono quelli riferiti al 2018.E' già possibile prenotarsi presso gli uffici della Fenapi, esibendo la documentazione necessaria.



Gli interessati possono chiamare al 0585 74931oppure rivolgersi alle sedi della Fenapi di Massa, Via Aurelia Ovest, 139 (Area ex Olivetti ) - Carrara, Via 7 Luglio,4 (di fronte agli Uffici Tributi comunali)