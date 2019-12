Simiani (Pd Toscana): "Bene prossimo affidamento gestione rifiuti Ato costa a Reti Ambiente"

Altre notizie brevi

sabato, 21 dicembre 2019, 15:20

I Socialisti si ritroveranno Lunedì 23 dicembre alle 17 per un brindisi con il tradizionale scambio di auguri di buone feste nella sede della Federazione provinciale di Massa Carrara in Via Campo d'Appio.L'invito, come sempre, è esteso a tutti gli elettori e simpatizzanti del PSI.

sabato, 21 dicembre 2019, 15:19

Al lavoro da venerdì gli uomini del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord che proseguono lo stretto monitoraggio dei corsi d’acqua del territorio. Piogge intense e continue da venerdì su tutto il nord della Toscana dove era stata diramata l’allerta meteo arancione (che corrisponde al secondo livello di guardia su...

sabato, 21 dicembre 2019, 12:32

Un piano operativo per gestire al meglio la circolazione ferroviaria in caso di criticità legate alle condizioni meteo avverse, in particolare a situazioni di neve e gelo.

sabato, 21 dicembre 2019, 12:30

Il maltempo che in queste ore ha imperversato in gran parte della regione e, in particolare, nel sud della Toscana, ha fatto crollare un pezzo della statale Cassia, tra Abbadia San Salvatore e Radicofani (Siena), in Maremma.

sabato, 21 dicembre 2019, 09:28

Domenica 22 dicembre presso il Palasport di Forte Dei Marmi, Aics Comitato Provinciale Massa Carrara in collaborazione con il Comune di forte dei Marmi organizza l’evento di beneficenza e sport, arrivato alla nona edizione, Un cuore per la solidarietà 2019, spettacolo di ballo, pattinaggio artistico e sport di vari generi.

venerdì, 20 dicembre 2019, 18:47

È disponibile sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara la modulistica per le richieste di contributi valide per il prossimo anno che potranno essere presentate dal 1 gennaio al 15 marzo 2020. La modulistica è stata rivisitata ed integrata con una sezione dedicata all’iniziativa Attiviamoci.

venerdì, 20 dicembre 2019, 18:38

Il presidente della Camera di Commercio di Massa Carrara, Dino Sodini, nel commentare i dati del rapporto intermedio economia, rilancia un suo cavallo di battaglia e torna a chiedere il marchio "Marmo di Carrara". Condividendo le preoccupazioni della Camera di Commercio, per i molti segni negativi che il report ha...

venerdì, 20 dicembre 2019, 13:56

Con una determina della dirigente del Servizio patrimonio della Provincia di Massa-Carrara sono stati affidati i lavori di realizzazione di controsoffitti all'interno dell'Istituto Alberghiero Minuto di Massa, per l'importo totale di € 119.060.

venerdì, 20 dicembre 2019, 10:12

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica che gli uffici amministrativi della struttura di Igiene pubblica e prevenzione di Massa saranno chiusi nel pomeriggio di martedì 24 e di martedì 31 dicembre e nell'intera giornata di venerdì 27 dicembre.

giovedì, 19 dicembre 2019, 19:40

E’ stato un improvviso malore, le cui cause sono ancora da accertare, la ragione della caduta rovinosa di un uomo, avvenuta nella sua abitazione, oggi pomeriggio nella zona di Aulla. L’uomo ha riportato un grave trauma cranico e per questo motivo l’ambulanza del 118 di Aulla ha ritenuto di chiedere...