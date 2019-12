Successo per il Memorial Samuele Morabito e Luigi Pieretti

giovedì, 19 dicembre 2019, 18:28

Grandissimo successo per la mista di Boxe organizzata dalla Pugilistica Massese.Ottime prestazioni per i professionisti della Pugilistica Massese Claudio Grande e Davide Tassi.I giovanotti della Pugilistica massese incantano al Memorial Samuele Morabito e Luigi Pieretti regalando, ai tanti spettatori presenti, lampi d'alta scuola di pugilato.Bellissimo pomeriggio di boxe, una riunione dai grandi contenuti tecnici quella organizzata dalla Pugilistica Massese nella palestra scolastica della Don Milani a Marina di Massa.Ad alzare le braccia al cielo sono anche altri pugili di casa, Lorenzo Drovandi, Alberto Marchi e Dante Antonioli. Pareggio dopo una prestazione importante per l'altra stella della pugilistica Matteo Antonioli. Disco rosso, davvero per un'inezia, invece, per Emanuele Grillo al rientro dopo oltre un anno di inattività.



Applaudito il match tra gli junior pesi piuma Lorenzo Drovandi e il genovese Francesco Vitale che ha aperto la scaletta dopo le presentazioni di rito. Prestazione importante quella offerta da Drovandi che ha gestito con buona padronanza del ring tutti e tre i round mostrando lampi di vera classe che gli hanno consentito di prevalere largamente ai punti sul comunque valido avversario ligure.Esibizione da incorniciare per il giovane Elite 2 Alberto Marchi che affrontava al limite dei 56 kg nel secondo match del programma il rappresentante della Celano Boxe di Genova Daniel Saltalamacchia, una rivincita dopo l'incontro di qualche mese fa che aveva visto prevalere, lasciando molti dubbi sul verdetto Saltalamacchia. Vittoria ai punti netta e senza discussione in quest'occasione per Marchi che al suo quinto match si è imposto in tutte e tre le riprese regolando un avversario più esperto che ha preso parte ai recenti campionati liguri categoria Elite.Bello e combattuto anche il match tra i mediomassimi youth Emanuele Grillo e Lorenzo Bartolini della Boxe Luminati. Successo ai punti per Bartolini che ha saputo replicare sempre agli attacchi di Grillo calato nel finale di match.



Proseguendo nel raccontare i momenti salienti del pomeriggio passiamo al match che ha visto come protagonista Dante Antonioli al sesto successo consecutivo. Al limite dei 69 Kg l'Elite 2 della Pugilistica Massese che a onor del vero regalava molto in termini di peso, si affermava sull'ottimo Abdoulaye Diaw. Il ben impostato fighter ventisettenne per aver ragione dell'ottimo Diaw della Celano Boxe Genova si affidava al meglio del proprio bagaglio tecnico e alla maggiore potenza. Trascinato dal pubblico finiva stanco ma veniva premiato dal verdetto ai punti.Match avvincente e spettacolare quello tra gli Elite Matteo Antonioli e il varesino Davide Passero della Panthers Lauri, due pugili esperti che hanno davo vita ad un incontro bellissimo Il bravissimo Matteo Antonioli iniziava cercando, con improvvise accelerazioni, di entrare nella guardia del proprio avversario. Passero colpito duramente si affidava a colpi di rimessa e replicava sempre alle veementi offensive di Antonioli. Il risultato di parità premiava la tenacia e la tenuta mentale di Passero. Comunque due ottimi pugili che hanno nella tecnica e nella potenza le loro armi migliori e hanno disputato un incontro che ha mostrato il gradimento del pubblico.



Dopo le premiazioni per i familiari di Samuele Morabito indimenticato pugile della Massese scomparso a soli 22 anni e per ricordare Luigi Pieretti ex pugile professionista fondatore della società massese di Boxe, iniziava il clou con i due match professionistici.Claudio Grande al quarto match in carriera per la categoria dei pesi gallo affrontava sulla distanza delle sei riprese il pugile di Bucarest Patrick Renato Horvat .Successo senza sbavature per il forte pugile della Pugilistica che impiegava due round, per fiaccare la resistenza del rivale magiaro sciorinando una grande mobilità di tronco e ottimi colpi d'anticipo. Devastanti le combinazioni a due mani di Grande che chiudeva il match con successo per KO dopo aver già inflitto un conteggio a Horvat nella prima ripresa.



Successo fulmineo per KO per l'idolo di casa Davide Tassi alla decima vittoria in dieci match, il peso piuma grazie a una maggiore mobilità e velocità sorprendeva l'esperto Zsolt Sarkozi costretto al tappeto per due volte prima di subire un gancio sinistro al tronco che chiudeva definitivamente il match.



Pugili Massesi in tripudio a festeggiare sul quadrato la vittoria come miglior Team assegnato alla Pugilistica Massese, come miglior Fighter premiato Lorenzo Drovandi come miglior pugile Matteo Antonioli come miglior tecnico Davide Tassi.Ennesima organizzazione che va in archivio come grande successo in termini tecnici e di pubblico.