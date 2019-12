Torna potabile l’acqua a Bedizzano

martedì, 24 dicembre 2019, 15:57

Dopo la nota di Gaia Spa del 24/12/2019 avente oggetto "Richiesta emissione Revoca Ordinanza Cautelativa" con la quale si trasmettono gli esiti dei campionamenti di controllo effettuati in data 23/12/19 e in data odierna, considerato che in questa nota si comunica che i parametri sono rientrati nella norma, è stata revocata l’Ordinanza 410/19 nella quale si vietava ai residenti di Bedizzano e delle zone limitrofe l’utilizzo per uso potabile e alimentare dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto.