Tuffo in mare dalla Green Beach per salutare il nuovo anno

lunedì, 30 dicembre 2020, 12:23

Un tuffo in mare per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2020, è l'iniziativa in programma domani martedì 31 dicembre presso la spiaggia Green Beach di Cinquale aperta a famiglie e curiosi.

L'appuntamento vedrà l'immersione di Adalberto Traggiai e la partecipazione di Roberto Tognocchi Presidente della Società di Salvamento Massa – associazione che opera per garantire la sicurezza in mare, promotrice dell'iniziativa – e Paolo Greco della sezione di Montignoso, della UISP Solidarietà e della Proloco Montignoso, il ritrovo è fissato presso la spiaggia alle ore 11.30, mentre alle 12.00 il tuffo in mare.

«Un saluto augurale che abbiamo voluto rivolgere a tutti i nostri concittadini proprio qui alla Green Beach – ha detto l'Assessore Giorgia Podestà – questo spazio interamente pubblico, che abbiamo progettato e realizzato nel 2018, promuove e racchiude tematiche essenziali: condivisione, accessibilità e sostenibilità, con queste parole apriamo il nostro 2020».

«Saremo presenti per garantire il servizio di controllo e salvataggio – spiega Tognocchi – ma con noi parteciperanno anche l'associazione SUP – acronimo di Stand Up Paddle, la disciplina acquatica che nasce dall'incontro tra Surf e Canoa e che si pratica in piedi con tavola da surf e pagaia – e l'Associazione Cani da salvataggio MAX».

Il tuffo in mare è aperto a tutti, basta avere un costume, un asciugamano e un buona dose di coraggio.