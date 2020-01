A Villa Cuturi conversazione sul Giorno della Memoria e sulla storia della comunità ebraica locale

Altre notizie brevi

giovedì, 23 gennaio 2020, 20:33

Il 27 gennaio alle 10 precise, si svolgerà, presso la sala consiliare del Comune di Massa, il Consiglio Comunale straordinario aperto per la Celebrazione del Giorno della Memoria, istituita dal Parlamento Italiano con legge 27 gennaio del 20 luglio 2000.

giovedì, 23 gennaio 2020, 20:25

L’associazione Vivere Fiumaretta e in cerca di concorrenti per Dilettanti in piazza spettacolo liberamente ispirato alla corrida di Corrado Mantoni.

giovedì, 23 gennaio 2020, 20:19

"Lorenzetti dovrebbe evitare di mistificare i risultati dello studio di ARPAT a suo piacimento" - Il consigliere comunale Lega Montignoso Andrea Cella ribatte alle affermazioni apparse sulla stampa da parte del sindaco - "Non mi risulta infatti che lo studio ARPAT abbia risolto la problematica dell'origine delle maleodoranze:" - afferma...

giovedì, 23 gennaio 2020, 20:13

Martinucci della Lega di Massa attacca la giunta comunale: Sono passati esattamente 2 anni e 6 mesi da quando è stato dato ordine da parte della Provincia di intervenire d'urgenza per realizzare lavori di ristrutturazione della perimetrazione di Palazzo Ducale occupando i tre lati di piazza Aranci, via Alberica e via Guidoni.

giovedì, 23 gennaio 2020, 20:07

Sabato 25 gennaio l’Istituto “Barsanti” di via Poggioletto a Massa e le sue due sedi distaccate, l’Istituto “Salvetti” in via XXVII Aprile sempre a Massa e l’Istituto “Einaudi-Fiorillo” di Viale Galilei a Marina di Carrara, saranno aperte a partire dalle ore 10,00 per permettere agli studenti e alle proprie famiglie...

giovedì, 23 gennaio 2020, 13:29

Gli strumenti e i risultati delle politiche educative, formative e del lavoro della Regione, sintetizzate nel modello Lift (lavoro, istruzione formazione) saranno presentati venerdì 24 gennaio, con uno speciale focus sui dati della provincia di Massa Carrara.

giovedì, 23 gennaio 2020, 10:58

Presso la Sala Consiliare del Comune, la cerimonia sarà introdotta alle ore 10.00 dai saluti del Presidente del Consiglio Michele Palma e del Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale.

mercoledì, 22 gennaio 2020, 17:01

Anche in tutti gli ospedali della Azienda USL Toscana nord ovest, così come nel resto della Regione Toscana, è entrato in funzione il numero unico per le emergenze intraospedaliere che permette di attivare un'assistenza tempestiva in tutti quei casi di eventi traumatici che possono accadere all'interno di un ospedale.

mercoledì, 22 gennaio 2020, 16:55

Manutenzione sul tratto di strada montana da Piazza Pea alla Fontana Morosa, l'appello al Comune di Massa del Consigliere Giuseppe Manfredi: «Indispensabile intervenire per prevenire criticità».

mercoledì, 22 gennaio 2020, 16:50

«Otto corse saltate in una mattinata tra Massa e Carrara vuol dire aver fatto danno alla gran parte dell’utenza di trasporto pubblico locale che per avere quello che ormai è un conclamato e perpetuo disservizio paga un biglietto o un abbonamento: è una situazione nota, frutto di mancati investimenti su...