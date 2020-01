Apertura nuove cave a Massa, PRC Toscana: "Scelta scellerata. Condividiamo la manifestazione di domani contro questa opzione"

venerdì, 3 gennaio 2020, 16:07

Rifondazione Comunista della Toscana condivide e sostiene la manifestazione di domani sabato 4 gennaio a Massa, organizzata dal Cai: "A quanto ci risulta - si legge nella nota - sta avendo molte adesioni, contro la riapertura di – almeno – 7 cave "silenti" nel comune di Massa e il coinvolgimento, in questa operazione, di aree di assoluto valore paesaggistico, naturalistico e storico, che rischiano di essere fortemente compromesse. Proprio perché non si deve contrapporre lavoro ad ambiente sarebbe necessario non proseguire con l'incremento dell'escavazione indiscriminata, ma affrontare i nodi alla radice cioè le questioni di un escavazione sostenibile, della ripresa della produzione in loco, del valore anche economico e turistico di un area unica al mondo, di una gestione pubblica e partecipata di una filiera che lascia invece poco o nulla ad oggi in maniera diffusa al territorio. E Che fra pochi anni rischia di perdersi per sempre per esaurimento della materia e per compromissione irrimediabile del sistema orografico. Per questo diciamo con chiarezza che l'amministrazione di Massa sta andando nella direzione sbagliata e che doverosa è la manifestazione di domani".