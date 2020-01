Assistenza previdenziale, Fenapi apre uffici

Altre notizie brevi

venerdì, 31 gennaio 2020, 19:02

Non è stata ben vista l'uscita di qualche giorno fa per mezzo social del consigliere di maggioranza Filippo Frugoli. Davide Ronchieri, vicesegretario del PD di Massa non è d'accordo nel giustificare il consigliere per la giovane età."Nella sua presa di posizione mancano le basi stesse della democrazia - ribadisce Ronchieri...

venerdì, 31 gennaio 2020, 18:10

"Ritenendo necessario intervenire nel dibattito politico inerente alle elezioni regionali Toscane del maggio , abbiamo costituito un comitato elettorale per proporre la candidatura a Presidente della Regione Toscana il Senatore Massimo Mallegni". Così dichiarano, in una nota, i consiglieri comunali di Massa Cagetti Pier Giuseppe e Bertucci Matteo.

venerdì, 31 gennaio 2020, 16:06

A far data dal giorno sabato 1 febbraio nei consueti orari invernali (sabato, domenica e festivi dalle ore 15:00 alle ore 19:00), sarà riaperto al pubblico il Castello Malaspina di Massa. Le aperture saranno garantite dal personale addetto dell’Istituto Valorizzazione dei Castelli in accordo con il Comune di Massa e...

venerdì, 31 gennaio 2020, 12:09

Sono 500 mila gli euro disponibili nel bilancio della Provincia di Massa-Carrara per gli interventi di ripristino su tre movimenti franosi lungo la Strada provinciale 1 di Montignoso.

venerdì, 31 gennaio 2020, 08:45

Ecco l'elenco completo di tutti gli eventi previsti nel mese di febbraio 2020 nel comune di Pontremoli.SABATO 1 FEBBRAIOORE 11:00 – 13.00/14:30 – 18:00“FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ MANI E MENTI - artigianato e opere dell’ingegno” laboratori didattici, giochi e mostre rivolti a bambini e ragazzi presso Castello del Piagnaro.

giovedì, 30 gennaio 2020, 13:41

Roberta Dei, consigliera comunale di Massa, in una nota congiunta con Mario Cipollini (FI), Mauro Rivieri (FI) e i dirigenti di Liberta' e Diritti, commenta il risultato di FI in Calabria.

giovedì, 30 gennaio 2020, 12:27

Con riferimento all’Avviso comunale per l'assegnazione dei “Buoni scuola” per l’anno scolastico 2019/2020, il Comune rende noto che, con la Determinazione dirigenziale n.385 del 28 gennaio scorso, è stata approvata la proroga della scadenza di presentazione della domanda di adesione all’Avviso “Buoni Scuola” per l’anno scolastico 2019/2020, per la frequenza...

giovedì, 30 gennaio 2020, 12:21

«Diventa volontario Ant e aiuta la Fondazione assistenza nazionale tumori Italia onlus nelle attività di compagnia, di accompagnamento e di aiuto pratico». E' l'invito rivolto alla cittadinanza dalla delegazione territoriale Massa-Carrara Lucca dell'importante realtà nazionale, impegnata da oltre quarant'anni nell'attività medico specialistica domiciliare ai malati di tumore e alle loro famiglie,...

giovedì, 30 gennaio 2020, 12:20

"La questione dei beni estimati è complicata per cui inviterei tutti a una maggiore prudenza perché utilizzare questa delicata e difficile problematica a soli fini politici è non solo inappropriato ma purtroppo anche scellerato" così il presidente degli industriali di Massa Carrara, Erich Lucchetti, commenta il dibattito che si è riaperto...

giovedì, 30 gennaio 2020, 12:19

Gita sociale il 4 aprile a Bologna e alla fiera agroalimentare Fico Eataly World organizzata dal Comitato Provinciale Aics con la collaborazione tecnica di AltaVersilia Viaggi.