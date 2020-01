Bando Isi Inail

martedì, 14 gennaio 2020, 11:25

Confartigianato Imprese Massa Carrara rende noto che è stato pubblicato il bando INAIL 2020 (il nome corretto di questo bando è INAIL ISI 2019) che consente alle aziende di ottenere un contributo a fondo perduto del 65% fino a 130.000 euro per investimenti aziendali che contribuiscano a migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori.

Vengono messi a bando fondi per un totale di 251 milioni di Euro, su 5 linee di intervento, come meglio specificato di seguito.

Relativamente alle linee di intervento, si tratta, come di consueto, di misure di incentivazione di progetti per il superamento delle condizioni minime di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che vanno comunque attestate dalle imprese/lavoratori autonomi partecipanti.

Il bando definisce 5 assi di progetto ammissibili:

1.1 Progetti di investimento: interventi per la riduzione del rischio: a) chimico b rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali c) rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine d) derivante da vibrazioni meccaniche e) biologico f) di caduta dall’alto g) infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti h) infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete i) sismico l) da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento

1.2 Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - adozione di sistemi di gestione per la sicurezza secondo standard internazionali, nazionali o di settore

2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)

3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Interventi di bonifica da MCA comprensivi di rimozione, con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata

4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività: pesca e fabbricazione mobili

5 Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli

Spese ammissibili: sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche come definite negli allegati del bando relativi ai singoli Assi. Tutte le spese devono riferirsi a progetti NON realizzati e NON in corso di realizzazione alla data di presentazione della domanda. Le spese devono essere realizzate entro 365 giorni dalla comunicazione di esito positivo della verifica tecnico amministrativa da parte di INAIL.

Il contributo è concesso a fondo perduto con una percentuale di contribuzione pari al 65% per i progetti relativi agli Assi 1, 2, 3 e 4. Per progetti relativi all’Asse 5, la percentuale di contribuzione è del 40% (50% in caso di giovani agricoltori).

Da anticipazioni informali ricevute, entro il corrente mese di gennaio dovrebbero essere chiarite alcune regole di funzionamento del Bando, fra marzo ed aprile dovrebbe essere avviata la procedura informatica per la (pre)compilazione delle domande, a giugno 2020 dovrebbe essere trasmesso alle imprese che hanno superato la fase precedente il codice identificativo alfanumerico, necessario alla partecipazione al “click day” (che si dovrebbe tenere, fra giugno e luglio 2020), con l’assegnazione effettiva dei finanziamenti ai soggetti vincitori.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare i nostri uffici allo 0585-1980393 // 328-7431361 oppure via mail: sedeprovinciale@confartigianato.ms.it