Belotti (Lega): “Dissentiamo totalmente dalle dichiarazioni del consigliere Frugoli"

martedì, 28 gennaio 2020, 18:34

"Prendiamo completamente le distanze - afferma Daniele Belotti, commissario regionale della Lega - da quanto dichiarato sui social dal nostro consigliere comunale massese, Filippo Frugoli."



"Parole sconsiderate - prosegue l'esponente leghista - su cui dissentiamo in toto; per noi, il compianto Presidente Sandro Pertini è in realtà una delle massime ed apprezzate figure istituzionali italiane e certamente non merita certe inaccettabili dichiarazioni."



"Probabilmente, ma non è una scusante - precisa il deputato Belotti - la giovane età di Frugoli non gli ha permesso di essere maggiormente riflessivo, prima di esternare pensieri censurabili; invitiamo, dunque, il Consigliere, anche in virtù della sua età anagrafica, a guardare più al futuro e non al passato."



"L'inesperienza, come detto - conclude Daniele Belotti - purtroppo, talvolta, fa commettere delle sciocchezze come quella del nostro Consigliere che si è poi prontamente scusato, capendo di aver commesso un grave errore."