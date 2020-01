Carcere di Massa: a breve un nuovo infermiere. Il 21 gennaio incontro con il sindacato

Altre notizie brevi

venerdì, 10 gennaio 2020, 15:52

Lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 gennaio approda al cinema Garibaldi Carrara Leonardo. Le opere la nuova stagione della Grande Arte al Cinema di Nexo Digital, che festeggia con questo appuntamento la chiusura dell'anno delle celebrazioni dedicate all'artista di Vinci.

venerdì, 10 gennaio 2020, 15:11

Secondo il sindaco, F. Persiani, è bene distinguere il regolamento del corpo di polizia municipale del comune di Massa ed il regolamento per la disciplina delle prestazioni a pagamento del personale di polizia municipale a favore di iniziative di carattere privato, incidenti sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione.

venerdì, 10 gennaio 2020, 13:32

"Quanto dichiarato dal sindacato di categoria delle professioni infermieristiche in merito a pesanti e generali carenze all'interno del carcere di Massa - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - è assolutamente inaccettabile." "Nella denuncia del Nursind-prosegue il Consigliere-si parla di ambienti poco funzionali, sbalzi di temperatura insopportabili...

giovedì, 9 gennaio 2020, 18:29

Una nuova opportunità di formazione per il mondo dello sport provinciale, grazie alla collaborazione tra il Comitato AICS di Massa Carrara e NonSoloFitness di Roma il 18/19 gennaio parte la prima scuola di Pilates a Massa Carrara.

giovedì, 9 gennaio 2020, 18:00

A conclusione della mostra di Piero Mosti "Nel segno della rosa", l'artista accompagnerà il pubblico alla lettura dei suoi dipinti, conducendo i visitatori attraverso atmosfere vellutate e cariche di emozioni silenziose, in cui trovano spazio i fiori per eccellenza: le rose. Appuntamento domenica 12 gennaio, ore 17, al Museo Diocesano di Massa.

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:22

La Commissione progetto donna per le pari opportunità del Comune di Carrara, nell'ambito del ciclo di incontri dedicati alla scrittura femminile locale, presenta il libro di Angela Maria Fruzzetti, Giardini d'inverno, presso la libreria Nuova Avventura a Marina di Carrara, Via F. Cavallotti 30, Venerdì 31 Gennaio alle ore 17;00.

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:17

Si parla della “famiglia, il futuro della società” nel corso dell’incontro in programma sabato 11 gennaio 2020, alle ore 11, nell’auditorium della chiesa della Santissima Annunziata, in via Bassagrande a Marina di Carrara: interverrà la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:16

Il progetto ECDL vuole favorire la diffusione delle competenze tecnologiche, con particolare riferimento all’utilizzo della rete, all’utilizzo di programmi applicativi ( word, excel, power point), all’uso del drive, della posta elettronica e della sicurezza dei dati on line.

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:14

Il nuovo atelier-show room di Sartoria Carrara, azienda apuana di abbigliamento specializzata nel 'su misura', inaugura l'attività domani venerdì 10 gennaio alle ore 18 nella sede di via Martiri di Cefalonia di Massa, nel complesso del nuovo stabile produttivo, operativo da ottobre e che vede impiegati oltre quaranta dipendenti.

mercoledì, 8 gennaio 2020, 17:31

Cosimo Mari Ferri presenta lo sbarco in provincia del ministro Bonetti: Siamo onorati per la presenza nella provincia di Massa Carrara della Ministra per le Pari Opportunità e Famiglia prof.ssa Elena Bonetti sabato 11 gennaio. Un’occasione che consentirà alle famiglie, al mondo del volontariato, dell’associazionismo, ai singoli cittadini di parlare...