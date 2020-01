Confartigianato incontra… “La letteratura apuana”

martedì, 28 gennaio 2020, 14:58

Doppio appuntamento con la cultura in Confartigianato. Presso la sede di Confartigianato Imprese Massa Carrara, invia Frassina 65 in Carrara, Giovedì 30 Gennaio 2020, nella diretta streaming condotta da Attilio Papini, saranno ospiti, accompagnati dall’editore Nicola Marchetti: dalle ore 18,00 Simone Caffaz, imprenditore e giornalista apuano, autore de “La scatola di legno”, un emozionante racconto della Shoah attraverso i ricordi di famiglia; e dalle ore 19,00 Luca Bigarani e Matteo Vangeli, due giovani studenti universitari apuani, autori del giallo “Ditchville”, un vero e proprio caso letterario che potrebbe uscire presto dalla scena locale per affrontare il panorama editoriale nazionale.

Come sempre l'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook.