Consigliere Magnani: “La scelta del sindaco Valettini di trasferire lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) all’Unione dei Comuni non solo è politicamente sbagliata ma anche finanziariamente ridicola”

giovedì, 30 gennaio 2020, 09:28

Il consigliere del comune di Aulla Silvia Magnani, in comunicato stampa, tratta dell’accorpamento dello SUAP aullese all’interno dell’Unione dei Comuni voluto dal sindaco Valettini, atto che “farà pagare ai cittadini di Aulla oneri che non andranno a beneficio della nostra comunità.”.

“In un momento estremamente difficile per l’economia e per il commercio aullese - dice Magnani - le forze produttive del nostro territorio dovrebbero avere a disposizione un ufficio posto alle dirette dipendenze

dell’Amministrazione che possa aiutarle ed accompagnarle nelle operazioni burocratiche complesse, mentre Valettini decide di rinunciare proprio all’ufficio creato appositamente”

“Grazie all’accorpamento del SUAP sarà l’Unione dei Comuni a beneficiare di 50.000 euro - spiega il consigliere - somma che la Regione dovrebbe elargire per sostenere l’accorpamento di funzioni di piccoli comuni che non dispongono di uffici e personale adeguato. Tale somma andrà comunque a beneficio non di Aulla ma di tutti i Comuni dell’Unione.”

Viene inoltre sottolineato come il comune non avrà benefici finanziari, bensì costi da sostenere, poiché “Aulla dovrà rinunciare ad una unità di personale per mandarlo all’Unione dei Comuni a compensare il costo della funzione associata e rimane così priva del suo ufficio SUAP.”

Quindi, secondo i calcoli di Magnani, quest’operazione risulta in una perdita totale “niente riscossioni, servizio gestito da un ente terzo e non più dal Comune che però si accolla il costo di una parte degli oneri.”, in quanto il comune di Aulla “continuerà comunque a pagare in quota parte del personale trasferito e Aulla (con i suoi

oltre 11 mila abitanti) si dovrà fare carico di una cifra superiore ad altri.”