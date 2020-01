Consiglio comunale solenne a Massa per la celebrazione del Giorno della Memoria

sabato, 25 gennaio 2020, 14:38

Il 27 gennaio alle 10 precise, si svolgerà, presso la sala consiliare del Comune di Massa, il Consiglio Comunale straordinario aperto per la Celebrazione del Giorno della Memoria, istituita dal Parlamento Italiano con legge 27 gennaio del 20 luglio 2000. Il programma dell'iniziativa è ambizioso e quest'anno è stato articolato in modo tale da porre alla platea una riflessione concreta sull'antisemitismo e la conseguente violenza e discriminazione nei confronti del popolo ebraico, come nel caso della Senatrice Liliana Segre, a cui il Consiglio Comunale ha dedicato una risoluzione per il conferimento della cittadinanza onoraria, approvata all'unanimità da tutti i gruppi consiliari.

In questo contesto l'obiettivo principale è quello di ricordare per non dimenticare, la tragedia della Shoah e lo sterminio del popolo ebraico, ma anche quello di attualizzare il fenomeno in considerazione dei diversi gravi fatti accaduti in questi ultimi tempi, causati dall'aumento del fenomeno dell'antisemitismo anche per volere di gruppi,movimenti ed organizzazioni politiche che violano troppo spesso le leggi in merito. Per questo motivo, abbiamo il dovere di organizzare iniziative che da una parte rappresentino una testimonianza di ciò che è accaduto, e dall'altra servano da stimolo per le istituzioni competenti ad agire per isolare il fenomeno della violenza.