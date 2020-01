Corso di formazione gratuito volontari Fondazione ANT Italia ONLUS

«Diventa volontario Ant e aiuta la Fondazione assistenza nazionale tumori Italia onlus nelle attività di compagnia, di accompagnamento e di aiuto pratico». E' l'invito rivolto alla cittadinanza dalla delegazione territoriale Massa-Carrara Lucca dell'importante realtà nazionale, impegnata da oltre quarant'anni nell'attività medico specialistica domiciliare ai malati di tumore e alle loro famiglie, nei progetti di prevenzione e in tante altre iniziative, rivolte sia ai cittadini che ad aziende private ed enti pubblici. «Il prossimo corso di formazione gratuito avrà inizio martedì 4 febbraio – ricorda la delegata territoriale Maria Grazia Menconi – e sarà strutturato in tre incontri che dureranno circa due ore ciascuno».

A quello della prossima settimana seguirà il secondo martedì 11 e l'ultimo martedì 18, sempre con inizio alle ore 18. Tra i "prodotti" di punta del corso ci sono anche i volontari del progetto Nava (Nucleo accompagnamento volontari Ant) che affiancano e sostengono giornalmente le famiglie bisognose, accompagnando gratuitamente i malati oncologici per sottoporsi alle terapie con un mezzo della Fondazione.

Presenti in occasione dell'avvio del nuovo anno, insieme «agli angeli custodi della delegazione», come vengono considerati i volontari, la psicoterapeuta Azzurra Galvani e la delegata Maria Grazia Menconi.

Per informazioni sul corso di formazione gratuita e sulle attività e progetti della Delegazione Ant Massa-Carrara Lucca, contattare i numeri telefonici 345 019 2749 (Azzurra Galvani) oppure lo 085 040532 (sede delegazione Ant).



Per informazioni rivolgersi direttamente alla sede territoriale della Fondazione ANT Italia ONLUS in via San Remigio di Sotto 16, in località Turano a Massa, o telefonare ai numeri: 0585 040532 (sede) 340 488 6674 (Delegata Maria Grazia Menconi) 340 977 3830 (Promoter Stefano Guidoni).