E’ stata prorogata al prossimo 20 febbraio la scadenza per la presentazione delle domande per richiedere i contributi finalizzati alla rimozione dei manufatti in amianto

Altre notizie brevi

martedì, 21 gennaio 2020, 20:32

La FENAPI di Massa Carrara evidenzia che per evitare la sospensione del Reddito di cittadinanza dalla rata di febbraio è necessario aggiornare l’Isee entro la fine di gennaio e quindi ripresentare immediatamente la Dsu (la dichiarazione sostitutiva unica). L’ISEE, utilizzato in precedenza, infatti è scaduto a fine 2019.

martedì, 21 gennaio 2020, 20:27

Il Polo di Istruzione Tecnica "Domenico Zaccagna" di Carrara comunica che il prossimo sabato 25 gennaio ore 15 -18 si terrà la quarta occasione per gli studenti delle classi terze degli Istituti Secondari di I grado e per le loro famiglie, per visitare entrambi i plessi dell'istituto ("sede Zaccagna" _ Fossola...

martedì, 21 gennaio 2020, 20:23

Si chiama "Un cavallo per amico" ed è il nuovo progetto ideato dal Comune di Montignoso in partenza nei prossimi giorni.

martedì, 21 gennaio 2020, 14:34

"Dopo aver annunciato l'arrivo di 1,2 milioni di euro per i nostri comuni apuani, sono stata contattata per rispondere di accuse paradossali. Scopro infatti che sindaco e assessore al Bilancio di Massa, invece di essere contenti di ricevere finanziamenti per poter fare ciò di cui i cittadini hanno bisogno, come...

martedì, 21 gennaio 2020, 13:51

L’appuntamento in programma giovedì 23 gennaio, con inizio alle ore 16.00, presso l’infopoint del Carmi Museo Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti, vedrà protagonisti i docenti di Restauro dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, Luana Brocani e Carlo Sassetti.

martedì, 21 gennaio 2020, 10:49

Il presidente della provincia, Gianni Lorenzetti, ha convocato la prossima seduta del consiglio provinciale per il 22 gennaio 2020 alle ore 18.

martedì, 21 gennaio 2020, 10:37

Il prof. Nicola Ricci, docente presso Iis Barsanti Massa, coordinatore Massa ItaliaViva, delegato Consulta delle Disabilità Massa-Carrara e prov., volontario per AVAA casa per senza tetto Via Godola Massa e volontario Caritàs interviene sul tema scuola."Ottobre 2018 - esordisce - si dimette ministro Vincenzo Zoccano penta stellato "grillino" (governo Conte...

martedì, 21 gennaio 2020, 09:58

Ecco la programmazione completa, con tanto di scheda dei film, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 22 al 29 gennaio

lunedì, 20 gennaio 2020, 16:20

Un appello al Governo nazionale perché focalizzi l'attenzione sui Sin toscani, e soprattutto su quello di Livorno che ad oggi, nonostante le sollecitazioni, non ha ancora ricevuto finanziamenti.

lunedì, 20 gennaio 2020, 14:08

Dal 20 gennaio presso il Centro polispecialistico "Achille Sicari" a Carrara è attivo per un periodo di quattro settimane un mammografo mobile messo a disposizione dalla Direzione ATNO."Il mezzo - spiega Roberta Crudeli, presidente Volto della Speranza - è dotato di un mammografo digitale di ultima generazione ed è utilzzato...