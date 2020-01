Fenapi: da oggi è possibile richiedere l'ISEE

Altre notizie brevi

mercoledì, 8 gennaio 2020, 13:57

Il Polo di Istruzione Tecnica "Domenico Zaccagna" di Carrara comunica che il prossimo martedì 14 gennaio ore 15 -18 si terrà la terza occasione per gli studenti delle classi terze degli Istituti Secondari di I grado e per le loro famiglie, per visitare entrambi i plessi dell'istituto ("sede Zaccagna" _ Fossola...

mercoledì, 8 gennaio 2020, 11:09

Ci sarà anche il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia sabato 11 gennaio alle ore 15.30 al Teatro Cabrini, in occasione dell’incontro organizzato dal Comune di Pontremoli in collaborazione con la Consulta della Famiglia dal titolo “Il ruolo della famiglia nella società del terzo millennio: proposte possibili”.

mercoledì, 8 gennaio 2020, 09:52

La FENAPI di Massa Carrara ricorda che il testo unico sulla sicurezza nel lavoro (d.lgs 81/2008), prevede severe sanzioni per le aziende che non hanno ottemperato agli obblighi formativi, compresi gli aggiornamenti periodici, sanciti dalla stessa normativa.

martedì, 7 gennaio 2020, 17:11

Continuano sulle strade provinciali i lavori previsti dl piano degli asfalti: è la volta della SP 48 del mare, a Marina di Carrara.

martedì, 7 gennaio 2020, 15:47

Dopo il crollo di una consistente parte di intonaco, dal soffitto di una classe terza del liceo socio pedagogico Pascoli di Massa, la deputata del Pd Martina Nardi interviene rassicurando alunni e genitori che il Governo "sta facendo di tutto per coprire le esigenze delle manutenzioni scolastiche del Paese".

martedì, 7 gennaio 2020, 13:47

È stato approvato dalla Provincia di Massa-Carrara in linea tecnica il progetto esecutivo il progetto esecutivo di ripristino del movimento franoso presente sulla Sp 4 presente all’altezza della curva del Biancolino e di via Tecchioni, nel comune di Massa.

martedì, 7 gennaio 2020, 13:46

Sono stati affidati nei giorni scorsi i lavori per la fornitura e l’installazione di una piattaforma elevatrice per disabili nella sede dei laboratori del liceo artistico Palma di Massa, in via Angelini: lo prevede una determina del Servizio Fabbricati della Provincia di Massa-Carrara che, precedentemente, alla fine di novembre 2019,...

martedì, 7 gennaio 2020, 13:41

Auguri Aci Massa Carrara: "Nell'augurare a tutti i soci e cittadini in mobilità della nostra provincia uno splendido 2020, il Presidente dell'Aci di Massa Carrara Fabrizio Panesi invita tutti gli utenti della strada a collaborare per raggiungere l'obiettivo di impatto zero dei decessi sulle strade Apuane dopo un terribile 2019; dobbiamo tutti insieme prendere coscienza...

lunedì, 6 gennaio 2020, 19:11

Oggi si vive in una sorta di sfiducia generale, nessuno si fida più di nessuno ed è necessario riacquisire un clima di fiducia affinché si possa parlare di vera ripresa economica e sociale.

lunedì, 6 gennaio 2020, 11:42

Arriva anche nelle farmacie comunali di Massa "Occhio alla Vista", la campagna di screening gratuito sulle maculopatie e diabete occulto promossa da Nausicaa Spa in tutte le farmacie comunali di Massa, Carrara e Fivizzano.