Fenapi: Pacchetto famiglia 2020

lunedì, 13 gennaio 2020, 10:50

La FENAPI di Massa Carrara informa che il pacchetto famiglia prevede per il 2020 la rimodulazione del bonus bebè e delle agevolazioni sugli asili nido.

Bonus bebè

Il bonus bebè, finora riservato alle famiglie con ISEE fino a 25mila euro, diventa strumento universale, che però decresce per i redditi più alti. Il bonus, in 12 mensilità, spetta per i figli nati o adottati nel 2020, con importo variabile in base all’ISEE del nucleo familiare.

Il bonus aumenta del 20% se nel 2020 nasce o viene adottato un secondo figlio.

Asili nido

Previsto un potenziamento dello strumento per famiglie al di sotto dei 25mila euro di ISEE; con la nuova formulazione può salire fino a 3mila euro.

1.500 euro con ISEE superiore a 40mila euro

2.500 euro con ISEE tra 25mila e 40mila euro

3.000 euro con ISEE sotto 25mila euro.

Si tratta di un contributo che va utilizzato per pagare la retta dell’asilo nido o per un servizio di baby sitter.

Bonus mamma domani

Confermato il bonus mamma domani, già presente nel 2019 e prorogato all'anno successivo grazie alla Legge di Bilancio. Si tratta di un aiuto economico, pari a 800 euro, che spetta alle donne che si trovano in una di queste condizioni:

raggiungimento del settimo mese di gravidanza;

parto, anche nei casi in cui si verifichi prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;

adozione o affidamento preadottivo nazionale o internazionale del minore.

Il bonus verrà conferito una sola volta in un'unica soluzione, direttamente dall'Inps a prescindere da qualsiasi requisito reddituale o ISEE.

Gli Uffici dell’Area Sociale FENAPI sono a disposizione per la presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti del richiedente.

Gli uffici si trovano a Massa in Via Aurelia Ovest,139(Area ex Olivetti - vicino alla rotonda Aurelia / Via Olivetti) , a Carrara in Via 7 Luglio,4(di fronte agli uffici tributi comunali)

Per contatti telefonici: 0585 74931