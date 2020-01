Ferri: ricordo Sandro Pertini

martedì, 28 gennaio 2020, 18:38

“L’immagine di Sandro Pertini che rimarrà per sempre negli occhi di tutti gli italiani è quella che ho scelto di ricordare oggi. Ma Pertini non è stato soltanto un presidente, amato e che è entrato nell’immaginario collettivo per quella splendida notte mondiale. Pertini ha affermato con forza, durante tutta la sua vita e la presidenza, la necessità di combattere le disuguaglianze, sostenendo con forza come non potesse esistere vera libertà senza una piena uguaglianza sociale. Ha difeso i valori costituzionali da Presidente e ha combattuto per essi da partigiano. Il suo esempio è una guida per tutti noi e le sue parole, la sua dimensione umana e politica, non devono mai essere dimenticati.”



Così su Facebook in una nota, scrive il Deputato Cosimo Maria Ferri, per ricordare il Presidente Sandro Pertini