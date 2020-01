Finanziamento ai Comuni, Nardi (Pd): "E' la Lega che ha permesso il taglio al fondo di solidarietà attraverso il federalismo fiscale. Persiani se la prende col suo partito. Noi abbiamo aggiunto 100 milioni"

martedì, 21 gennaio 2020, 14:34

"Dopo aver annunciato l'arrivo di 1,2 milioni di euro per i nostri comuni apuani, sono stata contattata per rispondere di accuse paradossali. Scopro infatti che sindaco e assessore al Bilancio di Massa, invece di essere contenti di ricevere finanziamenti per poter fare ciò di cui i cittadini hanno bisogno, come mettere a posto scuole e strade, accusano il Governo di tagli. Ebbene, credo che il sindaco debba prendersela con il suo partito, la Lega, e con la totale incapacità nel governare che proprio la Lega ha dimostrato di avere"

Inizia così la deputata del Pd Martina Nardi, che pochi giorni fa ha annunciato l'avvio dei finanziamenti ai comuni di Massa Carrara, dove è previsto l'arrivo di risorse pari a 1,2 milioni di euro, di cui 170mila nel Comune di Massa.

"E' vero, la riduzione dei trasferimenti correnti- continua la Nardi- c'è stata, ma è stata causa del tanto sbandierato federalismo fiscale, tanto amato e voluto dalla Lega, che ha portato alla decisione di modulare il finanziamento ai Comuni non più in base allo storico sempre ricevuto, ma in base ai fabbisogni standard. Proprio come voleva la Lega. Questo provvedimento, e non il nostro Governo, ha portato i Comuni del centro nord ad essere penalizzati, perché le risorse sono state distribuite diversamente. Il nostro Governo, invece, proprio per far fronte a questo problema subentrato, ha messo nell'ultima manovra finanziaria altri 100 milioni, che così contribuiranno a mitigare anche quei 680 mila euro di taglio al fondo di solidarietà, voluto, lo ribadisco, dal federalismo fiscale della Lega"

"Con chi se la prende quindi il sindaco? Quel taglio è frutto del malgoverno e delle scelte fatte dal suo partito. Non certo da noi, che invece abbiamo voluto rimediare. A giorni arriverà una nota ufficiale a tutti i sindaci, quindi anche a Persiani, in cui si darà notizia delle nuove cifre rimodulate dopo l'aggiunta dei nostri 100 milioni"