"Forza Italia, successo in Calabria"

giovedì, 30 gennaio 2020, 13:41

Roberta Dei, consigliera comunale di Massa, in una nota congiunta con Mario Cipollini (FI), Mauro Rivieri (FI) e i dirigenti di Liberta' e Diritti, commenta il risultato di FI in Calabria.

"Il successo ottenuto in Calabria da Forza Italia - spiega - e' la dimostrazione che è terminata finalmente l'era del sovranismo e del populismo a buon mercato della lega. Dove ci siamo presentati con un nostro candidato con i nostri valori democratici,cristiani,liberali,europeisti,moderati ed aperti al civismo FI ha trainato la coalizione di centrodesta alla vittoria. Questo è accaduto in Calabria con Jole Santelli con alle spalle una lunga scuola di partito e di ruoli ed incarichi importanti.Nella scia della vittoria in Calabria riteniamo che anche in Toscana il candidato debba essere di Forza Italia e auspichiamo che sia una donna.

Mentre in EmiliaRomagna dove Forza Italia è stata al servizio della lega e del suo candidato ne siamo usciti miseramente sconfitti;questo perche la strategia della paura non è più vincente,il sovranismo e populismo demagogico non riescono più ad ottenere consensi.Un'altro motivo del fallimento del Centrodestra in Emilia e Romagna è da imputare a Salvini che ha impostato tutta la campagna elettorale su se stesso in una sfida quasi referendaria dove lui era contro tutti alla ricerca di una vittoria personale.Queste riflessioni sono fatte da quella parte di Forza Italia che fa capo alla consigliera Comunale Roberta DEi ed alla Associazione Liberta' E Diritti, che non si riconosce nell'attuale coordinamento comunale che appoggia una amministrazione che non sta rispettando ne i programmi ne i progetti ne gli impegni presi con gli elettori.Una Amministrazione che sta calpestando il voto dei massesi.Questa corrente di Forza Italia che crede nei valori di democrazia, liberatà, europeista moderata ed aperta al civismo,non populista, continuerà ad esistere ed essere garante nei confronti dei cittadini di Massa e continuerà a denunciare ogni irregolarità di questa Amministrazione segnalando e eventuali situazioni di consulenzopoli,parentopoli, amicopoli. Una amministrazione deve essere in grado di dare risposte concrete ai cittadini,occuparsi dei loro problemi(lavoro,casa,ambiente,sanità,giovani)attuare riforme e fare scelte importanti,ciò che non sta facendo questa gestione Persiani.A breve verrà aperta una sede dove faremo degli incontri a tema e dove inviteremo a partecipare militanti simpatizzanti e delusi da questa gestione di FI".