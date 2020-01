Frugoli contro Pertini: Nardi (Pd), "Non minimizziamo il fatto. I consiglieri hanno un ruolo istituzionale e ciò che dicono o scrivono ha un peso"

Altre notizie brevi

lunedì, 27 gennaio 2020, 17:45

«Se il Pd è d'accordo, domani la proposta è legge». Sulla proposta di legge che stabilisce la natura pubblica dei beni estimati il Deputato del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi invita a passare dalle parole ai fatti.

lunedì, 27 gennaio 2020, 17:36

Il Psi chiede le dimissioni del consigliere leghista Filippo Frugoli e invoca l'intervento della magistratura: Sconcertante dover leggere le offese gratuite a Pertini da parte di un consigliere leghista del Comune di Massa. Riteniamo che solo la giovane età, la evidente modesta cultura unita alla mancanza di una seria conoscenza della storia...

lunedì, 27 gennaio 2020, 17:35

Silvio Pampini: "Giunta Persiani vergogna". E aggiunge: "Ha fatto parecchio discutere la pubblicazione del post su Facebook del consigliere della Lega Massa Filippo Frugoli in cui definiva uno dei più grandi protagonisti della storia politica italiana nonché ex presidente della Repubblica Sandro Pertini un criminale, un brigatista, un partigiano indiavolato.

lunedì, 27 gennaio 2020, 17:33

L'ingresso di aria umida e mite in atto nella nostra regione causerà un peggioramento del tempo nella giornata di domani, con piogge sulle zone settentrionali, forti venti di libeccio e mareggiate sulla costa centro-settentrionale.Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento e mareggiate su...

lunedì, 27 gennaio 2020, 17:25

Giovedì 30 gennaio, alle 17, presso la sala di rappresentanza del comune di Carrara, verranno illustrati gli esiti della campagna di rilevamento e analisi condotte nelle aree Sin/Sir di Massa-Carrara.

lunedì, 27 gennaio 2020, 14:02

Sabato e domenica 15 e 16 febbraio alle 16 a Pontremoli al Castello del Piagnaro "L'amor cortese a San Valentino" Poemi d'amore, danze medioevali, duelli cortesi e atmosfere romantiche per vivere magicamente la Festa degli Innamorati, in coppia o in famiglia.

domenica, 26 gennaio 2020, 09:15

Indignano, ma non stupiscono, le quotidiane e motivate denunce degli utenti per le condizioni dei bus sui quali, quando arrivano, sono costretti a viaggiare, a bordo di mezzi a livello di terzo mondo, immatricolati nel secolo scorso e continuamente soggetti a guasti che provocano ritardi e interruzioni di corse e...

sabato, 25 gennaio 2020, 15:13

Nei giorni scorsi il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e l’Assessore ai Trasporti Vincenzo Ceccarelli si sono espressi sulla stampa con alcune dichiarazioni. Mobit sente il dovere di fare chiarezza senza, per altro, entrare nelle polemiche politiche che non le appartengono.

sabato, 25 gennaio 2020, 14:39

Verrà presentato ufficialmente lunedì 3 febbraio dalle ore 16 presso la Sala della Resistenza di Palazzo Ducale a Massa, l'avvio del procedimento per il Piano del Parco Regionale delle Alpi Apuane, dalla Regione Toscana, il Garante regionale per l'Informazione e l'ente Parco.Dopo i saluti da parte del Presidente del Parco...

sabato, 25 gennaio 2020, 14:38

Il 27 gennaio alle 10 precise, si svolgerà, presso la sala consiliare del Comune di Massa, il Consiglio Comunale straordinario aperto per la Celebrazione del Giorno della Memoria, istituita dal Parlamento Italiano con legge 27 gennaio del 20 luglio 2000.