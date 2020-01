Gita sociale il 4 aprile a Bologna e alla fiera agroalimentare Fico Eataly World organizzata dal Comitato Provinciale Aics

Altre notizie brevi

giovedì, 30 gennaio 2020, 13:41

Roberta Dei, consigliera comunale di Massa, in una nota congiunta con Mario Cipollini (FI), Mauro Rivieri (FI) e i dirigenti di Liberta' e Diritti, commenta il risultato di FI in Calabria.

giovedì, 30 gennaio 2020, 12:27

Con riferimento all’Avviso comunale per l'assegnazione dei “Buoni scuola” per l’anno scolastico 2019/2020, il Comune rende noto che, con la Determinazione dirigenziale n.385 del 28 gennaio scorso, è stata approvata la proroga della scadenza di presentazione della domanda di adesione all’Avviso “Buoni Scuola” per l’anno scolastico 2019/2020, per la frequenza...

giovedì, 30 gennaio 2020, 12:21

«Diventa volontario Ant e aiuta la Fondazione assistenza nazionale tumori Italia onlus nelle attività di compagnia, di accompagnamento e di aiuto pratico». E' l'invito rivolto alla cittadinanza dalla delegazione territoriale Massa-Carrara Lucca dell'importante realtà nazionale, impegnata da oltre quarant'anni nell'attività medico specialistica domiciliare ai malati di tumore e alle loro famiglie,...

giovedì, 30 gennaio 2020, 12:20

"La questione dei beni estimati è complicata per cui inviterei tutti a una maggiore prudenza perché utilizzare questa delicata e difficile problematica a soli fini politici è non solo inappropriato ma purtroppo anche scellerato" così il presidente degli industriali di Massa Carrara, Erich Lucchetti, commenta il dibattito che si è riaperto...

giovedì, 30 gennaio 2020, 09:53

“Per fortuna i dirigenti, gli eletti e i militanti democratici di Massa hanno agito subito e con determinazione altrimenti questa nuova offesa alla nostra Repubblica democratica nata dalla lotta contro i fascisti sarebbe state derubricata a piccolo errore o evitabile scivolone dovuto alla giovane età del protagonista e non per...

giovedì, 30 gennaio 2020, 09:28

Il consigliere del comune di Aulla Silvia Magnani, in comunicato stampa, tratta dell’accorpamento dello SUAP aullese all’interno dell’Unione dei Comuni voluto dal sindaco Valettini, atto che “farà pagare ai cittadini di Aulla oneri che non andranno a beneficio della nostra comunità.”.

mercoledì, 29 gennaio 2020, 18:02

Domenica 2 febbraio a Merizzo si terrà la manifestazione a ricordo del Comandante della Brigata Garibaldi "Leone Borrini", Edoardo Bassignani "Ebio" nel giorno del 75° Anniversario della sua tragica morte avvenuta per mano fascista.

mercoledì, 29 gennaio 2020, 12:50

Francesco Di Capita, segretario provinciale dei Giovani Democratici di Massa Carrara e Carolina Ginesini, segretaria, attaccano il consigliere Frugoli per le sue parole su Sandro Pertini:

mercoledì, 29 gennaio 2020, 12:46

Norberto Riccardi, segretario dell'Unione comunale del partito democratico interviene sulla vicenda Pertini-Frugoli: "La vicenda ha assunto una dimensione nazionale, rilanciata dalle princiapali testate regionali e nazionali. La questione delle gravi offese nei confronti del compianto presidente Sandro Pertini, arrecate da un consigliere comunale della lega, è un fatto grave, senza...

martedì, 28 gennaio 2020, 18:38

“L’immagine di Sandro Pertini che rimarrà per sempre negli occhi di tutti gli italiani è quella che ho scelto di ricordare oggi. Ma Pertini non è stato soltanto un presidente, amato e che è entrato nell’immaginario collettivo per quella splendida notte mondiale. Pertini ha affermato con forza, durante tutta la sua vita...