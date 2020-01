“I Giardini della Mente” a Massa

venerdì, 3 gennaio 2020, 15:54

Terzo appuntamento per venerdì 10 gennaio presso il Centro Verde Giovannelli a Massa – Via Massa Avenza n°55, inizio ore 17,00, ingresso libero – per l'incontro denominato “I Giardini della Mente”, ideato sia da Lodovico Gierut (del Comitato Archivio artistico-documentario Gierut) sia da Clara Mallegni e da lei condotto. Particolarmente interessante e di rilievo il gruppo di ospiti che spaziano dall'ambito della politica e della cultura a quello dell'intrattenimento.

Saranno dunque presenti il magistrato e politico italiano Cosimo Ferri, figlio dell'ex ministro dei lavori pubblici, che, come è noto, dopo numerosi incarichi in varie legislature, è attualmente deputato della Repubblica Italiana nel gruppo parlamentare Italia Viva.

L'architetto e storico dell'architettura Corrado Lattanzi che svolge attività professionale orientata alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche a fini museali ed espositivi, autore di numerosi volumi di storia dell'architettura, parlerà del castelli della Lunigiana.

Mike Baker (alias Michele Sechi), già vittorioso nel 2017 al “Vocal War” di Carrara (per cui è stato poi ospite sul palco del Premio Lunezia con artisti ben noti quali Morgan, Negramaro e altri), selezionato nel 2019 tra i finalisti del Festival di Castrocaro per partecipare al prossimo Festival di San Remo, e lo show man Arnaldo Mangini attore comico di teatro e clown italiano, ritenuto il sosia di Mister Bean (Rowan Atkinson), che ha portato in giro in Europa lo spettacolo “The Arnaldo Mangini MrBean lookalike Show”.

L'assessore alla cultura del Comune di Fivizzano, Francesca Nobili, proporrà un interessante percorso all'interno degli eventi da lei promossi del corso dell'attività amministrativa.

E' previsto il video del pomeriggio, poi disponibile su you tube, su facebook e su emittenti televisive, a cura del regista Luca Martinelli.

Saranno in esposizione tre opere pittoriche di Amedeo Lanci, Giuseppe Lippi, Alberto Bongini, scelte dal critico d'arte Lodovico Gierut.

Info: www.claramallegni.com info@claramallegni.com www.gierut.it lodovico@gierut.it