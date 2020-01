I Giovani Democratici di Massa difendono la memoria di Sandro Pertini

martedì, 28 gennaio 2020, 15:18

I Giovani Demoratici di Massa difendono la memoria di Sandro Pertini: "Sandro Pertini è stato uno dei presidenti della Repubblica italiana più amati di tutti i tempi, offenderlo facendo un copia incolla da Wikipedia con informazioni errate e poco corrette è un qualcosa di inammissibile, specialmente da parte di un rappresentante delle istituzioni, un consigliere comunale, figura che dovrebbe ponderare ogni parola proprio perché rappresenta i cittadini. Dispiace vedere con quanta superficialità, Frugoli abbia fatto un post sul suo profilo Facebook, infangando il ricordo e la figura di Sandro Pertini. Se oggi possiamo esprimere le nostre idee liberamente, lo dobbiamo a persone che come lui hanno lottato per queste libertà. Proprio per questo chiediamo che il sindaco Persiani chieda scusa e faccia chiedere scusa a Frugoli. La giovane età non deve giustificare comportamenti simili, le parole hanno un peso sia quando vengono scritte che quando vengono pronunciate, è arrivato il momento in questo paese ed in questa città che i personaggi politici si prendano la responsabilità delle loro azioni e delle loro dichiarazioni".