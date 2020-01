Il calendario del porta a porta si ritira anche in farmacia

Altre notizie brevi

mercoledì, 15 gennaio 2020, 23:00

Riprendono sabato alle ore 17 le attività dell’Associazione Musicale Diapason, realtà che opera sul territorio da oltre venti anni con manifestazioni culturali che mirano alla diffusione della musica e alla sua valorizzazione. Presso i locali dell’Associazione, in via Acqualunga n.

mercoledì, 15 gennaio 2020, 16:05

È notizia di questi giorni che per il 23 gennaio, a Roma al Ministero della Sanità è fissato l'incontro per la riapertura dei punti nascite montani emiliani di Borgo Val di Taro (PR), Castelnovo ne' Monti (RE), Pavullo (MO), Porretta (BO).

mercoledì, 15 gennaio 2020, 15:22

Lunedì 20 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 12,30, presso le Stanze del Teatro a Pontremoli, l’IS Pacinotti-Belmesseri promuove un incontro sul tema: “Costruire un futuro sostenibile in Lunigiana”, finalizzato a discutere di gestione delle acque e del bosco, con la volontà di passare da problemi e criticità ad ottiche...

mercoledì, 15 gennaio 2020, 14:49

La disoccupazione agricola è un sussidio dedicato ai lavoratori del settore agricolo che presentano determinati requisiti. La Fenapi di Massa Carrara ha organizzato uno specifico sportello per le pratiche di disoccupazione agricola.

mercoledì, 15 gennaio 2020, 14:48

Venerdì 17 gennaio alle ore 15, in viale Malaspina a Caniparola di Fosdinovo, verrà inaugurato il nuovo presidio inserito nel Centro socio – sanitario “Palomar”, che vuole essere un punto di riferimento per l’accesso alla rete dei servizi socio – sanitari a beneficio di un bacino di utenza di circa...

mercoledì, 15 gennaio 2020, 14:42

Sabato 11 gennaio presso il Risotrante Matahari di viale Zaccagna si è svolta una cena di beneficenza a favore del Volto della Speranza. Il consiglio direttivo desidera ringraziare tutte le persone che hanno partecipato ed in particolare tutte le attività commerciali che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento.Per prima cosa ringraziamo...

mercoledì, 15 gennaio 2020, 14:41

Circa 6 milioni di euro in arrivo per le due scuole dell'Infanzia di S. Eustachio e via Cateratte a Cinquale, «sono finalmente disponibili le risorse che abbiamo vinto nella graduatoria del Piano triennale del fabbisogno 2018\2020 per quanto riguarda l'Edilizia scolastica – commenta l'Assessore Andrea Gabrielli».

mercoledì, 15 gennaio 2020, 14:40

Da "Carrara Up" a "Carrara Si-Cura". E' cambiato il nome ma non la sostanza, che è quella che conta, del progetto per riaccendere la luce sui tantissimi, troppi, fondi sfitti del centro storico di Carrara.

mercoledì, 15 gennaio 2020, 14:39

L'Istituto Valorizzazione Castelli, in collaborazione con la Provincia di Massa-Carrara e l'Associazione Quattro Coronati, presenta, in occasione delle Celebrazioni per La giornata della Memoria, lo spettacolo teatrale DESTINATARIO SCONOSCIUTO prodotto da Bortolotti e Tedesco.

mercoledì, 15 gennaio 2020, 14:38

La cerimonia si terrà venerdì 17 gennaio, con inizio alle ore 10.00. Dopo gli onori ai gonfaloni, è prevista la deposizione di una corona davanti alla lapide che ricorda le vittime del bombardamento, in via Groppini. Nel tragico avvenimento persero la vita 65 persone, tra cui 14 bambini di età compresa tra...