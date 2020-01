In arrivo 6 milioni per le scuole dell'Infanzia di S. Eustachio e via Cateratte a Montignoso

mercoledì, 15 gennaio 2020, 14:41

Circa 6 milioni di euro in arrivo per le due scuole dell'Infanzia di S. Eustachio e via Cateratte a Cinquale, «sono finalmente disponibili le risorse che abbiamo vinto nella graduatoria del Piano triennale del fabbisogno 2018\2020 per quanto riguarda l'Edilizia scolastica – commenta l'Assessore Andrea Gabrielli».

«Un risultato che ci riempie di soddisfazione perché lo sforzo messo in campo dall'Amministrazione e dai nostri uffici nella progettazione è stato ripagato – continua l'Assessore – Montignoso infatti è l'unico Comune della Provincia di Massa Carrara ad aver ottenuto i finanziamenti nella graduatoria della Regione Toscana».

Si tratta di interventi di sostituzione edilizia per 3.001.786,76 alla scuola di S. Eustachio e altri 2.971.846,11 alla scuola del Cinquale, «risorse importanti perché ci permetteranno di agire in modo strutturale, i due plessi verranno demoliti e ricostruiti ex novo. Per la scuola di via Cateratte inoltre potremo continuare l'opera di completo rinnovamento delle strutture scolastiche inaugurato con la scuola di Cinquale a settembre scorso.». Ma non è tutto «abbiamo altri progetti in partenza – conclude Gabrielli – il primo intervento che faremo infatti riguarderà la riqualificazione dell'Asilo Nido di via Sforza, i bambini verranno temporaneamente spostati nell'ex scuola di via Grillotti, poi procederemo con gli altri due istituti».