Incontro con la ministra Bonetti a Marina di Carrara. Si parla della famiglia, il futuro della società

giovedì, 9 gennaio 2020, 14:17

Si parla della “famiglia, il futuro della società” nel corso dell’incontro in programma sabato 11 gennaio 2020, alle ore 11, nell’auditorium della chiesa della Santissima Annunziata, in via Bassagrande a Marina di Carrara: interverrà la ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

L’iniziativa è stata promossa ed organizzata dalla Consulta Provinciale delle persone con disabilità in collaborazione con il Consorzio balneari di Marina di Carrara e il Centro Lunigianese di studi giuridici.

“Abbiamo avuto l’inaspettata opportunità di poter ospitare la ministra Bonetti, presente a Pontremoli nel pomeriggio di sabato – ha dichiarato il presidente della Consulta Pierangelo Tozzi - e ci è sembrata un’ottima occasione per parlare di famiglia.

Pur non avendo la ministra la delega alla disabilità, sarà comunque un’occasione per parlare delle problematiche delle famiglie in generale e nel particolare di quante vivono in una situazione di disabilità”.