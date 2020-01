Infermieri al carcere di Massa: dal 1 marzo un addetto in più e sopralluogo per intervenire al più presto sul sistema di climatizzazione

venerdì, 24 gennaio 2020, 16:33

Entro il 1 marzo 2020 un infermiere in più prenderà servizio al carcere di Massa, mentre martedì prossimo, 28 gennaio, sarà effettuato un sopralluogo nella struttura per analizzare le condizioni di lavoro del personale infermieristico. Queste le misure decise dall'Azienda USL Toscana nord ovest, che rafforzerà ulteriormente la propria sinergia con l'amministrazione carceraria di Massa, per definire gli interventi necessari a migliorare, nel più breve tempo possibile, la salubrità dei luoghi di lavoro dell'istituto penitenziario massese.

I provvedimenti messi in campo dall'Azienda ASL hanno fatto sì che il Nursind revocasse lo stato di agitazione per il personale infermieristico in servizio al carcere di Massa. La dichiarazione della revoca è avvenuta lo scorso 21 gennaio, a margine dell'incontro che l'Azienda ha avuto con i rappresentanti del sindacato all'ospedale Apuane per illustrare le decisioni prese.