Laboratorio esperienziale sul valore dell’umanità

Altre notizie brevi

venerdì, 24 gennaio 2020, 16:41

Domani, sabato 25 gennaio, alle ore 16 al Parco della Comasca si svolgerà la premiazione del concorso di poesia Andrea Novani organizzato da Ada Massa Montignoso. Un evento che ha coinvolto circa 400 studenti e la giornata di domani vedrà la presenza di tantissimi ragazzi delle scuole.

venerdì, 24 gennaio 2020, 16:38

La sezione Mazzini del PRI di Carrara ricorda Mirko Genovesi: L’amico Mirko Genovesi ci ha lasciato e resta forte in noi, assieme al dolore per la perdita di un vecchio e caro amico, il ricordo della sua storia di militante repubblicano e di imprenditore turistico.

venerdì, 24 gennaio 2020, 16:33

Entro il 1 marzo 2020 un infermiere in più prenderà servizio al carcere di Massa, mentre martedì prossimo, 28 gennaio, sarà effettuato un sopralluogo nella struttura per analizzare le condizioni di lavoro del personale infermieristico. Queste le misure decise dall'Azienda USL Toscana nord ovest, che rafforzerà ulteriormente la propria sinergia...

venerdì, 24 gennaio 2020, 16:31

Ebbene sì, perché il 28 e 29 gennaio verranno presentati in esclusiva Al garibaldi di Carrara gli episodi 1 e 2 della serie L'amica geniale - Storia del nuovo cognome, L'arrivo al cinema dei primi due episodi della serie di Saverio Costanzo, tratta del best seller di Elena Ferrante, edito da Edizioni E/O, sarà un appuntamento unico...

venerdì, 24 gennaio 2020, 11:57

“Mi stupisce l’intervento pubblico del capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Massa, Nicola Martinucci, sulla presenza dei ponteggi all’esterno del Palazzo Ducale di Massa – comincia così la risposta del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti.

giovedì, 23 gennaio 2020, 20:33

Il 27 gennaio alle 10 precise, si svolgerà, presso la sala consiliare del Comune di Massa, il Consiglio Comunale straordinario aperto per la Celebrazione del Giorno della Memoria, istituita dal Parlamento Italiano con legge 27 gennaio del 20 luglio 2000.

giovedì, 23 gennaio 2020, 20:25

L’associazione Vivere Fiumaretta e in cerca di concorrenti per Dilettanti in piazza spettacolo liberamente ispirato alla corrida di Corrado Mantoni.

giovedì, 23 gennaio 2020, 20:20

È l'ultimo appuntamento della rassegna Conversazioni d'arte e archeologia curato dal Gruppo Archeologico Apuo-versiliese e dal Touring club Massa Carrara: domani, 24 gennaio, alle 17, a Villa Cuturi a Marina di Massa si converserà della giornata della memoria e della storia della comunità ebraica locale.

giovedì, 23 gennaio 2020, 20:19

"Lorenzetti dovrebbe evitare di mistificare i risultati dello studio di ARPAT a suo piacimento" - Il consigliere comunale Lega Montignoso Andrea Cella ribatte alle affermazioni apparse sulla stampa da parte del sindaco - "Non mi risulta infatti che lo studio ARPAT abbia risolto la problematica dell'origine delle maleodoranze:" - afferma...

giovedì, 23 gennaio 2020, 20:13

Martinucci della Lega di Massa critica il presidente della provincia: Sono passati esattamente 2 anni e 6 mesi da quando è stato dato ordine da parte della Provincia di intervenire d'urgenza per realizzare lavori di ristrutturazione della perimetrazione di Palazzo Ducale occupando i tre lati di piazza Aranci, via Alberica e...