L'amministrazione risponde alle accuse mosse da Uil Fpl

venerdì, 10 gennaio 2020, 15:11

Secondo il sindaco, F. Persiani, è bene distinguere il regolamento del corpo di polizia municipale del comune di Massa ed il regolamento per la disciplina delle prestazioni a pagamento del personale di polizia municipale a favore di iniziative di carattere privato, incidenti sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione. Quest'ultimo "disciplina le casistiche e le modalità per un utilizzo del personale di Polizia Municipale in ambito di iniziative a carattere privato dove non sussista pericolo per l'incolumità pubblica o privata."

C. Salvadori, segretario Uil Fpl, lamenta all'amministrazione un mancato coinvolgimento per la stesura del regolamento. Tuttavia F. Persiani ribadisce: "Il processo partecipativo nei confronti delle RSU è iniziato addirittura ad aprile con comunicazione del Segretario Generale ed ha visto a giugno recepire nella bozza di regolamento un'osservazione fatta proprio dalla RSU della UIL, che è stata giustamente ringraziata, al pari degli altri rappresentanti sindacali, per la collaborazione."