Liquidare la presa di posizione di Frugoli? Per Davide Ronchieri è inammissibile

venerdì, 31 gennaio 2020, 19:02

Non è stata ben vista l'uscita di qualche giorno fa per mezzo social del consigliere di maggioranza Filippo Frugoli. Davide Ronchieri, vicesegretario del PD di Massa non è d'accordo nel giustificare il consigliere per la giovane età.



"Nella sua presa di posizione mancano le basi stesse della democrazia - ribadisce Ronchieri - Per due ragioni di sostanza, non di forma. Frugoli ha letteralmente piegato lo stesso articolo di Veneziani a dimostrazione della sua tesi ovvero che Sandro Pertini era un assassino e un brigatista. Queste affermazioni non ammettono giustificazioni di sorta".



Le scuse, giunte quasi immediatamente dal consigliere, non possono cancellare l'offesa mossa ad un presidente tanto amato. La lettura dell'articolo di Veneziani, inoltre, risulterebbe approssimativo da parte di Frugoli, una lettura parziale e fuori contesto di quella pagina dolorosa della nostra storia che fu la guerra di liberazione.



"Il vostro tentativo di denigrare e distruggere le personalità che hanno reso grande questo paese non passerà! - ribadisce Ronchieri - Ci troverete sempre sulla vostra strada a difendere la libertà e la democrazia"