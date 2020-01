Manenti: "Bene i nuovi finanziamenti per i comuni della provincia di Massa e Carrara"

lunedì, 20 gennaio 2020, 13:55

“Ha ragione la nostra deputata Martina Nardi, c'è una chiara ed evidente inversione di tendenza nel rapporto fra il Governo nazionale e la nostra provincia come testimoniano i nuovi finanziamenti da oltre 1 milione di euro da destinare a investimenti in opere pubbliche” così Enzo Manenti, segretario del Pd di Massa Carrara, commenta la notizia dei nuovi finanziamenti statali per i comuni apuani.



“Si tratta di risorse importanti – aggiunge Manenti – per i nostri comuni, anche quelli più piccoli della Lunigiana, che serviranno a mettere a posto scuole, strade e altre strutture pubbliche. E' un segnale di attenzione da parte dell'esecutivo nazionale frutto anche del lavoro della nostra deputata Nardi”.



“E' ovvio che il lavoro da fare è ancora tanto – conclude Manenti - ma se è vero il buongiorno si vede dal mattino, allora possiamo essere fiduciosi che la strada intrapresa sia quella giusta per mettere mano alle varie esigenze del nostro territorio provinciale”.