Manenti: "Grazie al Pd di Massa per la battaglia in memoria di Pertini"

giovedì, 30 gennaio 2020, 09:53

“Per fortuna i dirigenti, gli eletti e i militanti democratici di Massa hanno agito subito e con determinazione altrimenti questa nuova offesa alla nostra Repubblica democratica nata dalla lotta contro i fascisti sarebbe state derubricata a piccolo errore o evitabile scivolone dovuto alla giovane età del protagonista e non per quella che invece effettivamente è: un attacco ingiurioso nei confronti di Sandro Pertini, un Padre della nostra democrazia che ha combattuto il fascismo pagandone direttamente le conseguenze e che il fascismo ha perseguitato per le sue idee di libertà e di giustizia” cosi il segretario provinciale del Pd si Massa Carrara, Enzo Manenti, ringrazia la mobilitazione dei democratici del capoluogo a difesa della memoria di Pertini.

“La presa di distanza del Sindaco e della dirigenza della Lega da quelle parole sono apprezzabili -aggiunge Manenti - ma insufficienti. Il Pd chiede che al Sindaco e a chi guida la Lega se sia davvero compatibile la presenza di chi ha in odio un padre della nostra democrazia in una istituzione della nostra democrazia come un Consiglio Comunale. Quella presenza è un oggettivo insulto non solo a Sandro Pertini ma a tutti coloro che hanno dato la vita per costruire in Italia una Repubblica libera, democratica e antifascista. Una presenza inconciliabile con la storia della nostra provincia Medaglia d'Oro al Valore Militare per la lotta che le sue popolazioni hanno combattuto contro i fascisti e i nazisti pagandone un prezzo altissimo in vite umane”.

“E' davvero triste che in questi giorni invece – conclude Manenti – il nome di Massa sia noto come quello della città in cui un consigliere comunale getta fango sulla storia e la memoria del nostro già Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Per questo ora con ancora più forza vogliamo che quel ponte sul Frigido porti il suo nome. E anche per questo invito tutti gli iscritti e gli elettori democratici a firmare la petizione che su change.org (https://www.change.org/p/sindaco-francesco-persiani-un-ponte-in-memoria-di-sandro-pertini ) sta chiedendo al Sindaco di Massa di intitolare quel ponte in occasione del trentennale della scomparsa di Sandro Pertini che sarà il prossimo 24 febbraio”.