Manifestazione in ricordo del comandante della Brigata Garibaldi "Leone Borrini" Edoardo Bassignani "Ebio"

Altre notizie brevi

mercoledì, 29 gennaio 2020, 12:50

Francesco Di Capita, segretario provinciale dei Giovani Democratici di Massa Carrara e Carolina Ginesini, segretaria, attaccano il consigliere Frugoli per le sue parole su Sandro Pertini:

mercoledì, 29 gennaio 2020, 12:46

Norberto Riccardi, segretario dell'Unione comunale del partito democratico interviene sulla vicenda Pertini-Frugoli: "La vicenda ha assunto una dimensione nazionale, rilanciata dalle princiapali testate regionali e nazionali. La questione delle gravi offese nei confronti del compianto presidente Sandro Pertini, arrecate da un consigliere comunale della lega, è un fatto grave, senza...

martedì, 28 gennaio 2020, 18:38

“L’immagine di Sandro Pertini che rimarrà per sempre negli occhi di tutti gli italiani è quella che ho scelto di ricordare oggi. Ma Pertini non è stato soltanto un presidente, amato e che è entrato nell’immaginario collettivo per quella splendida notte mondiale. Pertini ha affermato con forza, durante tutta la sua vita...

martedì, 28 gennaio 2020, 18:37

«L’89% degli edifici scolastici della provincia di Massa Carrara non è adeguato alla normativa antisismica, il 93,7% è persino privo delle certificazioni di rispondenza alle norme per le costruzioni in zona sismica. E l’amianto? La sua presenza nelle scuole del territorio è stata verificata e monitorata appena in 7 edifici...

martedì, 28 gennaio 2020, 18:34

"Prendiamo completamente le distanze - afferma Daniele Belotti, commissario regionale della Lega - da quanto dichiarato sui social dal nostro consigliere comunale massese, Filippo Frugoli." "Parole sconsiderate - prosegue l'esponente leghista - su cui dissentiamo in toto; per noi, il compianto Presidente Sandro Pertini è in realtà una delle massime...

martedì, 28 gennaio 2020, 15:18

I Giovani Demoratici di Massa difendono la memoria di Sandro Pertini: "Sandro Pertini è stato uno dei presidenti della Repubblica italiana più amati di tutti i tempi, offenderlo facendo un copia incolla da Wikipedia con informazioni errate e poco corrette è un qualcosa di inammissibile, specialmente da parte di un...

martedì, 28 gennaio 2020, 15:14

Giovedì e venerdì 30 e 31 gennaio gli alunni delle classi 1E-1B-2E-3E della scuola secondaria Taliercio parteciperanno ad un laboratorio didattico condotto da Andrea Dresseno, noto esperto di videogiochi, responsabile dell’Archivio videoludico della Cineteca di Bologna, docente dell’Università di Bologna, relatore presso festival importanti come Lucca Comics e redattore del...

martedì, 28 gennaio 2020, 14:59

Con la sua consolidata tradizione nel campo tecnico ed economico, l'Istituto "Zaccagna-Galilei" risponde concretamente alle crescenti esigenze del territorio apuano e garantisce ai propri studenti un titolo di studio immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.

martedì, 28 gennaio 2020, 14:58

Doppio appuntamento con la cultura in Confartigianato. Presso la sede di Confartigianato Imprese Massa Carrara, invia Frassina 65 in Carrara, Giovedì 30 Gennaio 2020, nella diretta streaming condotta da Attilio Papini, saranno ospiti, accompagnati dall’editore Nicola Marchetti: dalle ore 18,00 Simone Caffaz, imprenditore e giornalista apuano, autore de “La scatola di legno”, un emozionante racconto della Shoah...

martedì, 28 gennaio 2020, 14:36

"Alla scoperta delle antiche tradizioni di raccolta delle erbe spontanee" al via il corso insieme all'Associazione Micologica Naturalistica delle Apuane presso il Comune di Montignoso.