Massa: replica del sindaco al presidente Lorenzetti

Altre notizie brevi

lunedì, 13 gennaio 2020, 20:36

Ecco la programmazione completa, con tanto di schede dei film proiettati, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 15 al 22 gennaio.

lunedì, 13 gennaio 2020, 17:42

Volete imparare a leggere le bollette, a difendervi dalle truffe, da venditori assillanti e telefonate moleste? Il più delle volte bastano poche e semplici accortezze per evitare di perdere tempo e denaro, alcune linee guida che saranno presentate dall'Adoc Alta Toscana mercoledì 15 gennaio, alle ore 16, nella sede dell'Ada...

lunedì, 13 gennaio 2020, 13:51

Il Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, Elisa Montemagni, commenta le varie esternazioni a mezzo stampa, in relazione alla variante di Gassano. "E giusto chiarire-precisa l'esponente leghista- che la gran parte delle risorse impiegate per realizzare l'opera non gravano sul bilancio regionale, come evidenziato dal Consigliere regionale Bugliani, ma sono...

lunedì, 13 gennaio 2020, 10:50

La FENAPI di Massa Carrara informa che il pacchetto famiglia prevede per il 2020 la rimodulazione del bonus bebè e delle agevolazioni sugli asili nido.

domenica, 12 gennaio 2020, 10:21

Il Polo di Istruzione Tecnica "Domenico Zaccagna" di Carrara comunica che il prossimo martedì 14 gennaio ore 15 -18 si terrà la terza occasione per gli studenti delle classi terze degli Istituti Secondari di I grado e per le loro famiglie, per visitare entrambi i plessi dell'istituto ("sede Zaccagna" _ Fossola...

venerdì, 10 gennaio 2020, 19:04

Jacopo Ferri, capogruppo di Cara Puntremal, attacca con un intervento il Pd di Open Pontremoli: I disfattisti di Open Pontremoli trovano modo di sfogare i loro negativi sentimenti verso l'amministrazione con un'altra vampata, strampalata ed acida, di cattiveria, cercando di dipingere la città con le tinte fosche del disprezzo a dispregio...

venerdì, 10 gennaio 2020, 19:03

Nausicaa Spa informa la popolazione interessata dalla raccolta porta a porta che, a causa di problemi all'impianto del Cermec, il calendario della raccolta subirà la seguente variazione: lunedì 13 gennaio 2020 non sarà effettuata la raccolta prevista di organico e sfalci; per questo nessun contenitore dovrà essere esposto.

venerdì, 10 gennaio 2020, 15:52

Lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 gennaio approda al cinema Garibaldi Carrara Leonardo. Le opere la nuova stagione della Grande Arte al Cinema di Nexo Digital, che festeggia con questo appuntamento la chiusura dell'anno delle celebrazioni dedicate all'artista di Vinci.

venerdì, 10 gennaio 2020, 15:46

Sia la direzione della ASL, sia la direzione del carcere di Massa, hanno ben chiara la necessità di effettuare interventi di manutenzione e di adeguamento termico all’interno dei locali destinati ad infermeria, lavori che sono già programmati dal Ministero della Giustizia.

venerdì, 10 gennaio 2020, 15:11

Secondo il sindaco, F. Persiani, è bene distinguere il regolamento del corpo di polizia municipale del comune di Massa ed il regolamento per la disciplina delle prestazioni a pagamento del personale di polizia municipale a favore di iniziative di carattere privato, incidenti sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione.