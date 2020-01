Medici di famiglia di Massa-Montignoso e di Carrara: Andreani Giorgio, Grigolini Fabrizio, Borghini Fabrizio e Zanoni Raffaello cessano la loro attività

Altre notizie brevi

martedì, 31 dicembre 2020, 18:04

Le attestazioni ISEE rilasciate a partire dal 1° Gennaio 2020 avranno validità fino al 31 Dicembre dello stesso anno e non più fino al 15 Gennaio dell'anno successivo; sono queste le novità in vigore. Ad avvertire della novità è il CAF FENAPI precisando che sia il patrimonio che i redditi...

martedì, 31 dicembre 2020, 17:52

Ferme restando le azioni e le attività sindacali propense a tutelare i pensionati in primis, le famiglie e comunque le persone, la FENAPI di Massa Carrara ha attivato anche il Servizio Credito tramite struttura del proprio Sistema Associativo, prevedendo rapide e pratiche offerte per gli interessati.

lunedì, 30 dicembre 2020, 16:04

"I cambiamenti climatici non sono più una teoria ma una realtà che gli agricoltori ormai pagano di tasca propria a ogni evento calamitoso. Anche quest'anno siamo qui a fare i conti con danni da maltempo che rischiano di mettere in ginocchio decine di imprese agricole perché si sommano alla politica...

lunedì, 30 dicembre 2020, 13:53

A Fossone arrivano i Re Magi. Domenica 5 gennaio grande festa alla chiesa della frazione carrarese. Ecco il programma: alle 17,30 i Re Magi attraverseranno le vie del paese, per ritrovarsi con la popolazione alle 18,15 nel piazzale della chiesa. Alle 18,30 si terrà la messa.

lunedì, 30 dicembre 2020, 12:23

Un tuffo in mare per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2020, è l'iniziativa in programma domani martedì 31 dicembre presso la spiaggia Green Beach di Cinquale aperta a famiglie e curiosi.

domenica, 29 dicembre 2019, 20:49

Ecco la programmazione prevista al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 31 dicembre 2019 all'8 gennaio 2020.

domenica, 29 dicembre 2019, 13:01

È degli ultimi giorni la notizia comunicata dall'Asl Toscana Nord Ovest che tra pochi giorni a Carrara cesseranno la loro attività i medici di famiglia Fabrizio Grigolini (31 dicembre), Fabrizio Borghini (8 gennaio 2020) e Raffaello Zanoni (18 gennaio 2020).

venerdì, 27 dicembre 2019, 18:36

Lunedì 30 dicembre, con orario autunno-inverno, quindi alle ore 15,30, torna la Passeggiata della salute con ritrovo all'entrata del parco dei conigli lato Frigido. La passeggiata si realizza con la partecipazione della sezione di Massa dei veterani dello sport e della sezione provinciale della Lilt, partecipate tutti, approfittate dell' organizzazione pro loco per...

martedì, 24 dicembre 2019, 16:29

Cresce la quantità e la qualità della manutenzione dei corsi d’acqua, resta fermo (come ormai da molti anni a questa parte) il contributo di bonifica richiesto ai consorziati.

martedì, 24 dicembre 2019, 15:57

Dopo la nota di Gaia Spa del 24/12/2019 avente oggetto "Richiesta emissione Revoca Ordinanza Cautelativa" con la quale si trasmettono gli esiti dei campionamenti di controllo effettuati in data 23/12/19 e in data odierna, considerato che in questa nota si comunica che i parametri sono rientrati nella norma, è stata...