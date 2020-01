Montemagni (Lega): "Variante di Gassano, in vista delle elezioni tutti ad appropriarsi di meriti impropri"

lunedì, 13 gennaio 2020, 13:51

Il Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, Elisa Montemagni, commenta le varie esternazioni a mezzo stampa, in relazione alla variante di Gassano. "E giusto chiarire-precisa l'esponente leghista- che la gran parte delle risorse impiegate per realizzare l'opera non gravano sul bilancio regionale, come evidenziato dal Consigliere regionale Bugliani, ma sono stati messi a disposizione dal CIPE. I recenti articoli apparsi hanno, quindi, probabilmente ingenerato confusione tra i cittadini e forse anche nella testa dello stesso consigliere Bugliani che non conosce l'area in questione, essendosi presentato in Lunigiana, pur essendo il suo collegio elettivo, solo per i classici "tagli di nastri." "La variante che veramente eviterebbe lo spopolamento della Valle del Lucido e metterebbe in sicurezza la zona interessata da eventuali situazioni di emergenza-sottolinea la rappresentante del Carroccio- é quella che evita il traffico nel borgo di Gragnola per la quale Bugliani non ci risulta abbia trovato neppure un euro; la variante attuale é utile sopratutto per gli abitanti della Garfagnana per raggiungere più agevolmente la costa."

"Con l'avvicinarsi delle elezioni regionali-conclude Elisa Montemagni- é iniziata, dunque, la solita corsa ad accaparrarsi meriti e successi non propri, rimanendo, però, lontani dall'interesse del territorio; mi auguro che i cittadini sappiano, dunque, a maggio chi e cosa votare".