Montignoso, corso sulle erbe spontanee: aperte le iscrizioni

martedì, 28 gennaio 2020, 14:36

"Alla scoperta delle antiche tradizioni di raccolta delle erbe spontanee" al via il corso insieme all'Associazione Micologica Naturalistica delle Apuane presso il Comune di Montignoso.

Il percorso è rivolto a tutte le persone che vogliano approfondire la propria conoscenza delle erbe commestibili, tramandare questa tradizione o semplicemente imparare a raccogliere ciò che la natura ci mette a disposizione.

Le attività - prevista la presenza di almeno 15 iscritti - si articolerà in cinque lezioni teoriche ed una uscita sul campo in data da stabilirsi in base alle condizioni metereologiche; le lezioni in aula si terranno il giovedì pomeriggio presso Villa Schiff Giorgini dalle 15.30 alle ore 17.30, nelle seguenti date: 13, 20, 27 febbraio e 05, 12 marzo 2020.

Per le iscrizioni al corso, contattare Barbara Vietina 0585 8271246 anche via mail: barbara.vietina@comune.montignoso.ms.it.

Per il pagamento della quota associativa è necessario recarsi alla sede della Associazione Micologica Naturalistica delle Apuane sita presso la Colonia Ugo Pisa a Massa, nella giornata di martedì 4 febbraio dalle ore 16.30 alle ore 17.30. In caso di impossibilità la quota potrà essere regolarizzata alla prima lezione a Villa Schiff Giorgini.