Notte evento all'Istituto Zaccagna-Galilei in programma per venerdì 31 gennaio

martedì, 28 gennaio 2020, 14:59

Con la sua consolidata tradizione nel campo tecnico ed economico, l'Istituto "Zaccagna-Galilei" risponde concretamente alle crescenti esigenze del territorio apuano e garantisce ai propri studenti un titolo di studio immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.

Dopo il successo delle recenti giornate di Scuola Aperta, rivolte essenzialmente agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di I grado ed alle loro famiglie, l'Istituto ha deciso di aprire ancora una volta le proprie porte con una speciale notte evento in programma per venerdì 31 gennaio.

La manifestazione, denominata "Night-Tech" è incentrata sull'importanza e sul fascino dell'istruzione tecnica; si svolgerà contemporaneamente nei due plessi dell'Istituto (sede "Zaccagna" sita in Fossola, V.le XX Settembre 116 e sede "Galilei" sita in Avenza, Via Campo d'Appio 90) nella fascia oraria 20.00-24.00 con le seguenti modalità:

SEDE ZACCAGNA

Ore 20 Accoglienza e visita dell'Istituto

Ore 20,30 Laboratori aperti :

✨modellazione e stampa 3D

✨modellazione geologica analogica

✨creazione di volumi in cartone

✨laboratorio di Diritto e Sport

✨caccia al tesoro alla scoperta dello Zaccagna

✨BiblioCinema con proiezione film

✨presentazione libro 'A proposito di donne e di altre emozioni'

✨dimostrazione attività sportive

A seguire dalle ore 22, festa in Aula Magna con musica e buffet!

SEDE GALILEI

I visitatori potranno assistere e partecipare in prima persona allo svolgimento di svariate esperienze scientifiche nei laboratori di chimica, elettronica ed informatica nella fascia oraria 20.00-22.00. A seguire una vera e propria festa animata dagli studenti con tanto di musica dal vivo.

L'invito è rivolto agli studenti delle sedi Zaccagna-Galilei che si sono preventivamente registrati ed ai ragazzi che frequentano il terzo anno delle scuole secondarie di I grado, accompagnati dai genitori.

Per informazioni aggiuntive è possibile contattare telefonicamente le due sedi ai seguenti recapiti:

sede Domenico Zaccagna 0585/70354

sede Galileo Galilei 0585/52388