“Occhio alla vista”: presentazione domani nella sala consiliare alle ore 17.30

Altre notizie brevi

martedì, 7 gennaio 2020, 13:47

È stato approvato dalla Provincia di Massa-Carrara in linea tecnica il progetto esecutivo il progetto esecutivo di ripristino del movimento franoso presente sulla Sp 4 presente all’altezza della curva del Biancolino e di via Tecchioni, nel comune di Massa.

martedì, 7 gennaio 2020, 13:46

Sono stati affidati nei giorni scorsi i lavori per la fornitura e l’installazione di una piattaforma elevatrice per disabili nella sede dei laboratori del liceo artistico Palma di Massa, in via Angelini: lo prevede una determina del Servizio Fabbricati della Provincia di Massa-Carrara che, precedentemente, alla fine di novembre 2019,...

martedì, 7 gennaio 2020, 13:41

Auguri Aci Massa Carrara: "Nell'augurare a tutti i soci e cittadini in mobilità della nostra provincia uno splendido 2020, il Presidente dell'Aci di Massa Carrara Fabrizio Panesi invita tutti gli utenti della strada a collaborare per raggiungere l'obiettivo di impatto zero dei decessi sulle strade Apuane dopo un terribile 2019; dobbiamo tutti insieme prendere coscienza...

lunedì, 6 gennaio 2020, 19:11

Oggi si vive in una sorta di sfiducia generale, nessuno si fida più di nessuno ed è necessario riacquisire un clima di fiducia affinché si possa parlare di vera ripresa economica e sociale.

lunedì, 6 gennaio 2020, 11:41

Tornano nel mese di gennaio le giornate di prevenzione promosse dalle quattro farmacie comunali di Massa che riguarderanno la nutrizione, il metabolismo e la posturologia.

sabato, 4 gennaio 2020, 16:24

Se dici Pefàna allora ti trovi a Montignoso. Sì perché qui la festa dell'epifania si lega al territorio, alla tradizione e soprattutto ai suoi abitanti in modo unico, da generazione in generazione unisce, diverte e allontana ostilità e problemi.

sabato, 4 gennaio 2020, 14:37

Tappa straordinaria per "Occhio alla vista" in territorio massese. Lo screening gratuito, promosso da Nausicaa Spa e finalizzato alla diagnosi precoce delle malattie della vista associate al diabete e all'iperglicemia occasionale, da martedì 7 a venerdì 10 gennaio si svolgerà alla fondazione Dott. Ezio Pelù di via Marina Vecchia 160/162 a Massa.

venerdì, 3 gennaio 2020, 16:07

Rifondazione Comunista della Toscana condivide e sostiene la manifestazione di domani sabato 4 gennaio a Massa, organizzata dal Cai: "A quanto ci risulta - si legge nella nota - sta avendo molte adesioni, contro la riapertura di – almeno – 7 cave "silenti" nel comune di Massa e il coinvolgimento,...

venerdì, 3 gennaio 2020, 15:54

Terzo appuntamento per venerdì 10 gennaio presso il Centro Verde Giovannelli a Massa – Via Massa Avenza n°55, inizio ore 17,00, ingresso libero – per l'incontro denominato “I Giardini della Mente”, ideato sia da Lodovico Gierut (del Comitato Archivio artistico-documentario Gierut) sia da Clara Mallegni e da lei condotto.

venerdì, 3 gennaio 2020, 15:24

Il circolo di Massa-Carrara di Sinistra Anticapitalista aderisce all'invito della sezione CAI di Massa partecipando alla manifestazione contro l'apertura di sette nuove cave sulla montagna massese e per la tutela dello storico rifugio Aronte ma anche, più in generale, per porre ancora una volta la necessità di escludere le attività...