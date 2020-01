“Occhio alla vista”, tappa straordinaria alla Fondazione Pelù

sabato, 4 gennaio 2020, 14:37

Tappa straordinaria per "Occhio alla vista" in territorio massese. Lo screening gratuito, promosso da Nausicaa Spa e finalizzato alla diagnosi precoce delle malattie della vista associate al diabete e all'iperglicemia occasionale, da martedì 7 a venerdì 10 gennaio si svolgerà alla fondazione Dott. Ezio Pelù di via Marina Vecchia 160/162 a Massa.

Il dottor Carlo Manfredi, presidente dell'Ordine dei Medici di Massa-Carrara, nel corso della presentazione avvenuta all'interno della struttura sanitaria ha ricordato l'importanza di questa opportunità per il cittadino per scoprire eventuali patologie della vista che, se non prese in tempo, possono portare a gravi deficit e persino la cecità. Per prenotare la visita, non invasiva, è possibile telefonare ai numeri 0585 1988990 e 345 2864680 dalle ore 9 alle 13.

Inoltre, ricorda Nausicaa, a partire dal 13 gennaio "Occhio alla vista" arriverà nelle quattro farmacie comunali di Massa. La prima tappa sarà alla N. 1 di piazza De Gasperi 17. A questo proposito il martedì 7 gennaio si terrà la presentazione pubblica dell'iniziativa nella sala del Consiglio comunale di Massa.

____________

CALENDARIO

• dal 13/01 al 25/01/2020 alla Farmacia N. 1 (piazza De Gasperi, 17 – Massa);

• dal 27/01 al 08/02/2020 alla Farmacia N. 2 (via Zini, 30 – Marina di Massa);

• dal 10/02 al 22/02/2020 alla Farmacia N. 3 (via Massa-Avenza, 32 – Massa);

• dal 24/02 al 07/03/2020 alla Farmacia N. 4 (via delle Pinete, 197/B – Partaccia, Marina di Massa).