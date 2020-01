Pari opportunità Carrara: "Non si permetta a Junior Cally di esprimersi a Sanremo"

lunedì, 20 gennaio 2020, 13:51

La Commissione Progetto Donna per le Pari Opportunità del Comune di Carrara si unisce alla Comm. Pari Opportunità della Provincia di Ascoli Piceno e a tutte quelle voci istituzionali e non, che in queste ore si stanno sollevando a difesa delle donne e della lotta contro la violenza sulle donne chiedendo che non si permetta a Junior Cally di esprimersi al prossimo Festival di SanRemo ritenendo "vergognoso e volgare il contenuto di alcune delle sue canzoni fatte fino ad oggi".



Per la CPO del Comune di Carrara le scelte fatte dal Direttore Artistico del Festival di Sanremo 2020 Amadeus "sono in contrasto con il servizio della Rai, istituzione pubblica e nazionale, i cui principi generali prevedono di "superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l'immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione" oltre alla promozione "delle pari opportunità, del rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto a ogni forma di violenza'". Obiettivo per cui la Commissione Progetto Donna per le Pari Opportunità del Comune di Carrara si batte dalla sua creazione istituzionale".